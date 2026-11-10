A goleira Natascha Honegger, do Palmeiras, está de volta à Seleção Brasileira Feminina. Após mais de um ano afastada dos gramados por uma grave lesão no joelho esquerdo, a arqueira voltou a ser convocada pelo técnico Arthur Elias. O nome da jogadora aparece na lista de 26 atletas anunciada nesta terça-feira (10), na sede da CBF, para os últimos compromissos da equipe em 2026.

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A lesão, que atingiu o ligamento cruzado anterior (LCA), o ligamento colateral medial (LCM) e o menisco, afastou Natascha dos gramados por mais de uma temporada. A goleira voltou a atuar oficialmente em agosto e, desde então, disputou cinco partidas pelo Palmeiras, entre Campeonato Brasileiro, Paulista e Libertadores Feminina.

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Foi justamente na competição continental que a arqueira voltou a ganhar sequência e recuperou a titularidade. As boas atuações pelo clube paulista contribuíram para o retorno à lista da Seleção, em um momento importante de sua recuperação.

— Receber essa convocação é uma emoção difícil de descrever em palavras. Representar o Brasil é um dos maiores orgulhos que um atleta pode ter, e viver esse momento depois de tudo que passei torna essa conquista ainda mais especial. Foram meses de muito trabalho, dedicação, paciência e superação, em que precisei acreditar diariamente que conseguiria voltar a fazer o que mais amo. Hoje, olhar para trás e ver tudo que construí para chegar até aqui me enche de gratidão. Agora, tenho mais uma oportunidade de vestir essa camisa e quero aproveitar cada momento, dando o meu melhor pelo Brasil e honrando ao máximo essa camisa — afirmou Natascha.

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(Fotos: Divulgação / Palmeiras)

Trajetória de Natascha Honegger

Filha de mãe brasileira e pai suíço, Natascha iniciou a carreira no futebol europeu, com passagens por FC Zürich, SC Derendingen e Luzern. Nesse período, também recebeu convocações para defender a Seleção Suíça. Entre 2019 e 2020, atuou pelo Paris FC, da França, antes de seguir para o futebol brasileiro.

No Brasil, vestiu as camisas de Corinthians e Flamengo. A goleira ainda teve uma breve passagem pelo FC Basel, da Suíça, antes de acertar com o Palmeiras, em 2024.

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Mesmo com o histórico na seleção europeia, Natascha optou por representar o Brasil. Em 2022, integrou o elenco campeão da Copa América Feminina, conquistando seu primeiro título com a Amarelinha.

Quando serão os jogos da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira encerra o calendário de 2026 com dois amistosos contra o Japão. Os confrontos serão disputados nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, ambos em território japonês.

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O primeiro duelo está marcado para o Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já a segunda partida será realizada no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.