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Conheça os adversários do Santos na primeira fase do Paulistão 2027

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, em um evento nesta terça-feira (10), os adversários do Peixe na primeira fase do Campeonato Paulista

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
11/11/2026 08:35
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Equipe do Santos aplaudindo a torcida após o empate contra o Palmeiras.
Equipe do Santos aplaudindo a torcida após o empate contra o Palmeiras - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, em um evento nesta terça-feira (10), os adversários do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. O Peixe vai enfrentar o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Mirassol, Guarani e Juventus. A entidade ainda não desmembrou a tabela, com a ordem dos confrontos e datas.

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Além disso, a FPF anunciou uma mudança importante para a próxima edição. Após aprovação dos clubes no Conselho Técnico do torneio, foi definido que os jogos terão 18 minutos de intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, em vez de 15. A competição tem sua estreia marcada para o dia 10 de janeiro.

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Como será o regulamento

O Campeonato Paulista de 2027 contará com 16 equipes e terá novamente o formato inspirado na fase de liga da Champions League. Na primeira fase, os clubes disputarão oito rodadas em turno único, enfrentando oito adversários diferentes. Os confrontos foram definidos por meio de quatro potes, com cada equipe enfrentando os três integrantes do próprio pote e outros cinco times de potes distintos.

Ao fim dessa etapa, os oito primeiros colocados da classificação geral avançarão às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais também serão realizadas em partida única, enquanto a decisão do título deve acontecer em dois jogos, com o campeão definido pelo placar agregado. A FPF ainda vai confirmar. Já os dois últimos colocados da tabela serão rebaixados para a Série A2.

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A competição terá 16 participantes: Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Corinthians, São Paulo, Capivariano, Santos, Guarani, Botafogo-SP, Mirassol, Primavera, São Bernardo, Noroeste, Ferroviária e Juventus. Os quatro grandes clubes da capital estarão no mesmo pote, o que garantiu confrontos entre eles ainda na primeira fase.

Elenco do Santos reunido
Elenco do Santos reunido - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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