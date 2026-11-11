Com apenas quatro partidas para encerrar a temporada, o Santos já dá os primeiros passos no planejamento do elenco para 2027. Ainda vivo na briga por uma vaga na Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Cuca conta com sete atletas do grupo principal em reta final de vínculo na Vila Belmiro.

Entre eles, destaca-se o grupo de formado por Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Arthur. Todos têm contrato com o Peixe até dezembro de 2026, mas com uma particularidade: o camisa 9 é o único desse bloco que atua por empréstimo.

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Paralelamente, a confirmação de Neymar Pai como novo CEO alvinegro na última sexta-feira (6) tem como missão acelerar o planejamento da próxima temporada. Em declaração recente, o dirigente elogiou a base do elenco atual e destacou a urgência de antecipar decisões estratégicas do futebol, sem esperar o desfecho da eleição presidencial marcada para 12 de dezembro.

Neymar e Gabigol lideram lista de vínculos no fim

Neymar e Gabigol encabeçam as prioridades do clube. Além da dupla de ataque, os reforços contratados na janela do meio de temporada, sendo eles Coutinho, Everton Cebolinha, Arthur e Lima, também têm vínculos que se encerram ao término do Brasileirão.

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O novo CEO do clube já admitiu publicamente que o camisa 10 recebe propostas em todas as janelas e reforçou que manter o capitão motivado é a chave para a extensão do vínculo.

— A gente sabe que, em todas as janelas de transferência, nós temos propostas para sair. E sempre o Neymar escolhe ficar no Santos Futebol Clube. Eu estou antecipando uma situação que, primeiro, eu preciso deixar o Neymar feliz. Entendeu? E ele ficando feliz aqui, eu consigo mantê-lo aqui — declarou Neymar Pai.

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Já a situação de Gabigol exige negociação com outra equipe. O artilheiro santista no ano, com 25 gols, está emprestado pelo Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até o fim de 2028. A cúpula alvinegra considera a permanência do atacante prioridade, e a vaga na Libertadores pode ser um trunfo financeiro e desportivo. Em entrevista recente ao portal "GE", o camisa 9 adotou cautela sobre o futuro.

— Eu não sei o que vai ser ano que vem. Eu acho que eu preciso jogar bem no Santos, como eu falo. Pode ser que eu fique, pode ser que eu vá embora. Então, eu quero aproveitar todos os jogos com a camisa do Santos. Eu amo muito o Santos — disse Gabigol.

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Reforços de peso e cláusula de Willian Arão

Coutinho e Arthur estavam livres no mercado antes de assinarem contratos curtos com o Peixe, até dezembro de 2026. A continuidade do camisa 11 e do meio-campista passa diretamente pela permanência de Neymar, que foi peça-chave nas negociações no meio do ano.

Everton Cebolinha, outro contratado na última janela, recuperou espaço no time titular e atuou desde o início nas sete partidas em que esteve disponível. Conforme apurou a reportagem, o atacante se adaptou rapidamente à rotina do clube e manifestou satisfação no dia a dia da Baixada Santista, mas as negociações para renovação devem ganhar novos contornos. após o fim dos jogos do Peixe na temporada.

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No caso do volante Willian Arão, que chegou em 2025 e também tem vínculo até o final deste ano, as metas esportivas previstas para a renovação automática por mais uma temporada já foram alcançadas. O jogador e a diretoria ainda precisam acertar detalhes contratuais para oficializar a extensão, mas a tendência de bastidor é pela permanência.

Emprestados ao Peixe e jogadores com contrato no fim

O Santos conta ainda com dois atletas cedidos por outros clubes até o encerramento do Brasileirão: o meia-atacante Lima, do Fluminense, e o volante Gabriel Menino, do Atlético-MG. Até o momento, a diretoria alvinegra não abriu tratativas pela dupla, que vem sendo pouco utilizada por Cuca nesta reta decisiva.

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Além disso, outros três jogadores pertencem ao Santos, mas estão emprestados a equipes rivais com contratos válidos apenas até o fim de 2026: Patrick, Hayner e Nathan. O trio não está nos planos do departamento de futebol e não deve ter o contrato renovado, podendo ficar livre no mercado a partir de janeiro.