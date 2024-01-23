Santos x Ponte Preta: estatísticas e informações para apostar no duelo da 2ª rodada do Paulistão
Santos e Ponte fazem o duelo de alvinegros da segunda rodada do Campeonato Paulista
Santos e Ponte Preta entram em campo quinta-feira (26), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece na Vila Belmiro, às 19h30. Pretende apostar na partida? O Peixe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP; enquanto a Macaca empatou em 1 a 1 com o Mirassol na primeira rodada.
Dica de aposta recomendada
São várias as chances para você faturar com a partida do Campeonato Mineiro. Nossa sugestão de aposta é a dupla hipótese: vitória ou empate do time da casa, o Santos.
Estatísticas de Santos x Ponte Preta
Santos e Ponte Preta se enfrentaram 123 vezes na história. Foram 68 vitórias do Peixe, 21 empates e 34 triunfos da Macaca. No recorte do Paulistão, foram 94 partidas, com 56 vitórias do Alvinegro Praiano, 14 empates e 24 vitórias da Ponte.
Apesar da vantagem santista, foi a Ponte quem venceu no último duelo: 3 a 0 no Campeonato Paulista de 2021, no Moisés Lucarelli.
O placar mais comum em Santos x Ponte Preta é o 1 a 0 para o time da Baixada, placar esse que se repetiu em nove oportunidades.
Outra curiosidade é no que diz respeito a goleadas: no Paulista de 1959, o time da Vila aplicou um incrível 12 a 1 sobre a Ponte Preta.
Informações gerais da partida
Santos x Ponte Preta
Data e horário: 25/01/2024, às 19h30
Local: Moisés Lucarelli, Santos (SP)
Onde assistir: TNT, HBO Max e Tempo real do Lance!
