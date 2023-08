Vai ter surpresa na Bundesliga? Werder Bremen e Bayern abrem a competição nesta sexta-feira

De olho na Bundesliga, Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta sexta-feira (18), em Bremen, na Alemanha. Sendo o favorito, as odds para o Bayern vencer estão em 1,26, com o empate em 6,50 e a vitória do Werder Bremen em 9,50.