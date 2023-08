Suécia x EUA: odds, estatísticas e informações do jogo pelas oitavas da Copa do Mundo Feminina

Suécia e Estados Unidos disputam vaga nas quartas de final da Copa; confira odds, informações e estatísticas!

Suécia e EUA duelam por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Damien MEYER / AFP)

Na manhã de domingo (6), às 6h (horário de Brasília), Suécia e Estados Unidos se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. Vai ser de tirar o fôlego! Se você pretende apostar nessa partida, então confira as odds, dicas e principais estatísticas para fazer aquela fezinha!

Odds e estatísticas

Esta será a sétima vez que as seleções se enfrentam em mundiais, com cinco vitórias das americanas, uma das suecas e um empate. Ou seja, existe um favoritismo histórico dos Estados Unidos no confronto.

Entretanto, as equipes chegaram às oitavas de final com desempenhos diferentes. As europeias tiveram 100% de aproveitamento na fase de grupos, avançando em primeiro lugar no grupo. Já as americanas passaram em segundo lugar, com uma vitória e dois empates.

Com três vitórias em três jogos, a Suécia balançou as redes nove vezes na primeira fase, e sofreu apenas um gol. Os Estados Unidos têm quatro gols marcados e apenas um sofrido.

Confira as odds - Suécia (3.45); Empate (3.15); EUA (2.33)

*as odds podem mudar

Dica de aposta recomendada

Nossa dica de aposta é aproveitar os "Pre-packs" da Lance! Betting. Dentre diversas ofertas turbinadas e exclusivas, destaque para o mercado ambos os times marcam com total de gols acima de 2.5, que está com odd 2.80.

Agora, se você está confiante na tradição dos Estados Unidos no futebol feminino, então segura essa: vitória dos EUA no tempo regulamentar com Morgan para balançar as redes está com incríveis odds de 4.20. Corre lá e confere!

Momento das equipes

Pelo lado dos EUA, as craques Alex Morgan e Megan Rapinoe ainda não apresentaram o ótimo futebol das últimas edições de Copas. Elas estão em branco, ainda sem balançar as redes. O destaque da equipe tem sido a jovem Smith, de apenas 19 anos.

(Foto: Damien MEYER / AFP)

Já na seleção sueca, a defesa é um é o carro chefe. A zagueira Amanda Ilestedt tem se destacado nos jogos, garantindo à Suécia uma das melhores defesas da Copa do Mundo Feminina até agora.

(Foto: Damien MEYER / AFP)

Informações e onde assistir ao jogo

Suécia x Estados Unidos - oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Data e horário - 6 de agosto de 2023, às 6h (de Brasília)