Coritiba e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, no Couto Pereira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa vive situação difícil por estar na zona de rebaixamento e busca a vitória para tentar respirar na tabela, enquanto o Massa Bruta é o sexo colocado.

A partida conta com mercados interessantes na Lance! Betting e jogadores que podem garantir seu lucro. Confira!



Se animou?! Então se liga nas odds turbinadas que a Lance! Betting preparou para essa partida!

Turbinadas

Foram sete confrontos entre Coritiba e Bragantino pela Série A do Brasileirão até aqui, e o Coxa leva vantagem: quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Dessas vitórias, duas foram no Couto Pereira, palco do próximo duelo.



Para quem está confiante de que esse será o resultado mais uma vez, a Lance! Betting preparou uma odd turbinada interessante.



Se normalmente as cotações para esse resultado seriam de 3.0, agora estão valendo 3.50, graças à promoção da Lance! Betting.

Além disso, já pensou quem pode decidir esse jogo? Confere aqui!



Rodrigo Pinho

Depois de passar por equipes do futebol português, como o Benfica, chegou ao clube para esta temporada e tem sido importante no ataque do Coxa. Pode fazer a diferença dentro de casa.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Eduardo Sasha

Arma do ataque do Massa Bruta, o jogador pode fazer a diferença na partida fora de casa e ajudar o time a colar nos primeiros colocados. O jogador de 31 anos é titular na equipe paulista e, na Sul-Americana, por exemplo, é o artilheiro da equipe, com cinco gols.