Jogo promete fortes emoções em Goiânia

Goiás x Grêmio: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

(Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Um pé no Z-4 e outro na Libertadores. É assim que Goiás e Grêmio batalham neste domingo (30), às 18h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Enquanto o Goiás foge da degola, o Grêmio ainda vê, mesmo que de longe, o líder Botafogo.

Estatísticas

Encontro dos mais tradicionais do Brasileirão, o embate entre Goiás e Grêmio já aconteceu 54 vezes. Nesse confronto, o Grêmio leva vantagem, com 20 vitórias. As outras partidas ficam divididas em 20 empates e 14 vitórias do Goiás.

No último jogo entre os dois, ainda no Brasileirão de 2020, houve empate em 0 x 0 na Serrinha, casa do Goiás.

Dica de aposta recomendada

Com as melhores odds do mercado, a Lance! Betting oferece 2.95 na vitória do Goiás, 3.45 no empate e 2.35 na vitória do Grêmio.

A sugestão de hoje é pelo bom e velho empate, com as duas equipes marcando gols.

(Foto: Reprodução) *as odds podem sofrer alterações a qualquer momento

Momento das equipes

Após três derrotas e um empate, o Goiás voltou a vencer na última rodada e deixou a zona do rebaixamento. Agora, para se distanciar mais, quer vencer ao lado da torcida e virar a chave no campeonato.

(Foto: Staff Images/Cruzeiro)

O Grêmio também vem de vitória. A sequência é boa, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Vindo da Série B, o retorno à Libertadores já na volta é um sonho totalmente possível, e pode ser fortalecido em caso de vitória neste domingo (30).

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Informações gerais da partida

Goiás x Grêmio