Guaraní x Botafogo: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana

O momento do Botafogo é ótimo: líder isolado do Campeonato Brasileiro, o time tem13 pontos de vantagem para o segundo colocado, e agora mira no título da Sul-Americana.

Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Botafogo, mesmo jogando fora de casa, pagando 1.94 na vitória alvinegra, com empate a 3.55. Uma vitória do Guaraní tem odd de 3.75.