São Paulo x San Lorenzo: odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

Vai ter jogão pela Sul-Americana no Morumbi! Pelo duelo de volta das oitavas de final da competição continental, o São Paulo vai receber o San Lorenzo, nesta quinta-feira (10), às 19h. O Tricolor perdeu por 1 a 0 o jogo de ida e, agora, busca a vitória diante de sua torcida. Na Lance! Betting, a classificação do São Paulo tem odds de 1.95.



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do São Paulo, pagando 1.58 na vitória do time no Morumbi, com empate a 3.70. Uma vitória do time argentino tem odds de 6.35.