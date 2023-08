Goiás x Estudiantes: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana

Esta será a quarta vez que as equipes se enfrentam. Nas duas primeiras oportunidades, em 2006 pela Libertadores, uma vitória para cada lado. Pelo jogo de ida na última semana, uma vitória do time argentino, por 3 a 0.

O Goiás é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, e vem de uma vitória na última rodada contra o Fortaleza, por 1 a 0.

O Estudiantes, por outro lado, é o quinto colocado no Campeonato Argentino e conta com boas peças no elenco, o que comprova seu favoritismo na partida de volta, mesmo fora de casa.

Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Goiás, que joga em casa, pagando 2.33, com empate a 3.30. Uma vitória do Libertad tem odds de 3.0.