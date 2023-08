Cruzeiro x Botafogo: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

As camisas pesadas de Cruzeiro e Botafogo entram em campo neste domingo (6), às 18h30, na Arena Independência, em Minas Gerais. Em situações diferentes na tabela, com o Botafogo na liderança e o Cruzeiro no meio da tabela, as duas equipes vão buscar a vitória a qualquer custo.