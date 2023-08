Paulistas e mineiros se enfrentam no Morumbi, no domingo (6), às 16h

São Paulo x Atlético-MG: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Mais um jogão válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e, desta vez, entram em campo São Paulo e Atlético-MG. O jogo será no domingo (6), no Estádio do Morumbi, às 16h.

O Tricolor busca a vitória para tentar entrar no G6 do Brasileirão, enquanto o Galo, mais abaixo da tabela, precisa se reabilitar na competição.

Estatísticas

Os times já se enfrentaram 66 vezes pelo Campeonato Brasileiro, e os números são muito equilibrados. O São Paulo venceu 22 vezes, o Atlético-MG venceu 23 e foram 21 empates.



Em seus domínios, no entanto, o Tricolor leva a melhor. Em 35 partidas disputadas em casa, o Tricolor venceu 16, perdeu nove e empatou 10.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram o Tricolor com vantagem sobre o time mineiro neste duelo no Morumbi. A vitória do mandante está pagando 2.30, com o empate em 3.25. A vitória do Galo paga, até o momento, 3.25.

Momentos das equipes

(Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

O São Paulo é o oitavo colocado na tabela de classificação do Nacional, com 26 pontos, e vem de um empate sem gols com o Bahia, em casa.



O time paulista está, também, na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, mas perdeu o jogo de ida por 2 a 1. Além disso, disputa as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Atlético-MG não vive sua melhor fase no Brasileirão. Entre altos e baixos, o time mineiro ocupa a 13ª posição, com 21 pontos, e vem de derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no Independência.



Na Copa Libertadores, disputa com o Palmeiras uma vaga nas quartas de final.