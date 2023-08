Goiás x Fortaleza: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

Após encararem seus desafios no meio da semana, Goiás e Fortaleza voltam suas atenções para o duelo deste sábado (5), às 18h30, pelo Brasileirão. A partida acontecerá no estádio da Serrinha, em Goiânia.

O jogo deste fim de semana será o 20º entre os clubes. Até agora, foram oito vitórias do Fortaleza, oito empates e apenas três vitórias do Goiás. Na última partida entre os dois, em outubro de 2022, houve vitória do Fortaleza fora de casa.

Na Lance! Betting, as odds, que podem sofrer alterações a qualquer momento, estão em 3.00 para uma vitória do Goiás, 3.35 no empate e 2.40 na vitória do Fortaleza.