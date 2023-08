O palco deste duelo será o Maracanã, às 21h, de sábado (5)

Fluminense x Palmeiras: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

O Maracanã vai receber um jogão na noite de sábado (5). Fluminense e Palmeiras se enfrentam às 21h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um único objetivo: os três pontos para subir na tabela de classificação.

O Verdão, atualmente, é o terceiro colocado, com 31 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Flamengo, que está à frente pelos critérios de desempate. O Flu é o quinto, com 28 pontos, e quer uma vaguinha no G4.

Estatísticas

Foram 58 confrontos entre Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro até o momento, sendo 30 vitórias alviverdes, 17 do Tricolor e 11 empates.



Desses números, 31 jogos foram disputados com mando carioca, e as estatísticas mostram um equilíbrio: 11 vitórias do Palmeiras, 12 do Fluminense, além de oito empates.

Dicas de aposta recomendada

Na Lance! Betting as odds mostram o Tricolor com uma leve vantagem sobre o time de Abel Ferreira. A vitória do mandante está pagando 2.63, com o empate em 3.35. A vitória do Palmeiras paga, até o momento, 2.70.

Momentos das equipes

Os mandantes estão na parte de cima da tabela e vem de uma vitória sobre o Santos na última rodada. Se vencer a partida pode até entrar no G4, mas depende de outros resultados para isso. O time de Fernando Diniz está, ainda, nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O time comandado por Abel Ferreira vive uma situação parecida com a do adversário. Um pouco melhor colocado na tabela, em terceiro, quer vencer para tentar assumir a vice-liderança e diminuir a distância para o líder Botafogo. O Verdão, assim como o Flu, também está nas oitavas de final da Libertadores.