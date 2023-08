Cuiabá x Flamengo: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

Não tão distantes na tabela, Cuiabá e Flamengo duelam, na noite deste domingo (6), às 20h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Embora não seja um confronto direto, a distância do Cuiabá (9º colocado) para o Flamengo (2º colocado) é de seis pontos.

O Flamengo é o grande favorito e domina o retrospecto histórico contra o Cuiabá. Em quatro jogos, com o primeiro ocorrido em 2021, foram três vitórias do Flamengo e um empate.

No último jogo entre as duas equipes, o Flamengo saiu vitorioso na Arena Pantanal por 2 a 1, em 2022.

O Cuiabá está vivendo sua melhor campanha na história do Brasileirão, ocupando a 9ª posição e vindo de três vitórias seguidas. No último jogo, superou o Internacional no Beira-Rio por 3 a 1 e está mirando a parte de cima da tabela.