Atlético-MG x Bahia: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

Apesar do favoritismo do Galo, é importante lembrar que o Bahia pode surpreender. Sua recente performance irregular pode ser superada, e as odds de 6.40 indicam essa possibilidade. Embora tenham ocorrido poucas vitórias nos últimos jogos, a partida contra o América-MG proporcionou ao Tricolor um respiro fora da zona de rebaixamento.