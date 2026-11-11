Palmeiras: executivo acusa perseguição contra o clube

Mesmo que ainda não tenha finalizado completamente o calendário do futebol brasileiro em 2026, os clubes paulistas, incluindo o Palmeiras, já descobriram quais serão seus adversários no Paulistão de 2027. O sorteio foi realizado em evento da Federação Paulista de Futebol (FPF), no Teatro Dermeval Gonçalves. Com a bola rolando marcada para 10 de janeiro, Paulo Buosi, vice-presidente do Alviverde, aproveitou para reclamar do pouco tempo entre o fim de um ano que ainda pode incluir o Mundial de Clubes e a abertura do Estadual.

Para o dirigente, o desafio do torneio paulista já é grande por si só, e o calendário só piora o cenário. Ele lembrou que dez times da competição também estão nas Séries A ou B do Brasileiro e criticou o fato de o Palmeiras ter estreia marcada sem saber quando termina sua temporada.

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Palmeiras é perseguido no Brasil?

O executivo do Alviverde revelou que o planejamento será complicado, visto que o Alviverde não tem uma "data definida" para o encerramento de 2026:

— O Campeonato Paulista é muito desafiador; a gente tem 10 equipes que jogam nas Séries A ou B do Brasileiro. Isso mostra a dificuldade, tem a dificuldade toda de calendário, que o Palmeiras não sabe nem quando vai terminar o ano... até quando nós vamos jogar, e já tem o primeiro jogo marcado para o dia 10 (de janeiro), então a gente não entende como isso continua acontecendo. Enquanto isso não mudar, a gente fala todas as vezes e não muda, mas a gente segue em frente — questionou Buosi.

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Vice-presidente relembrou um episódio acontecido entre Palmeiras x São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Daronco no centro da polêmica

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A lista de desfalques, porém, não é a única discussão em torno do jogo contra a Raposa. A CBF escalou Anderson Daronco para o apito, com Rodrigo D'Alonso Ferreira no VAR, e a decisão gerou reação, principalmente entre dirigentes de Vasco e Flamengo. O rubro-negro é o rival direto do Palmeiras na briga pelo título brasileiro.

Tudo começou depois da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco. Os cariocas reclamaram de um pênalti que não foi marcado. Depois disso, o clube cruzmaltino e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) disseram ter sido informados de que Daronco e D'Alonso Ferreira estavam suspensos. A CBF negou a punição e manteve os dois nas escalas.

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Questionado sobre o tema, Buosi afirmou que o Palmeiras não quer vantagens, apenas tratamento igual nas decisões e na repercussão dos lances.

— O palmeirense não quer nunca ser beneficiado. Ano passado nós tivemos um episódio que foi muito lamentável, depois nós tivemos uma perseguição contra o Palmeiras depois daquele jogo contra o São Paulo. Isso ficou latente para todo mundo. No domingo a gente teve alguns lances que eu não vejo a repercussão que teve no jogo do Daronco. Não vi. O Daronco foi suspenso pela CBF de uma maneira mentirosa; isso não existiu, então o palmeirense nunca vai querer ser beneficiado. O que ele exige é que ele não seja prejudicado - concluiu o vice-presidente.

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O episódio citado por Buosi

O caso lembrado pelo vice aconteceu no clássico com o São Paulo, pelo Brasileirão de 2025. Naquela tarde, o Tricolor protestou contra uma entrada de Andreas Pereira, que rendeu só cartão amarelo, e contra um possível pênalti de Allan em Tapia, que não foi assinalado. Dentro de campo, o time de Abel Ferreira saiu atrás por 2 a 0, reagiu e venceu o rival por 3 a 2.