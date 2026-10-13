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Sartori no Rumo ao Estrelato, Série do Lance! TV (Foto: Divulgação)

'Rumo ao Estrelato': conheça a saga de Vinicius Sartori no documentário original do Lance!

Série estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube, e acompanha viagem à Grécia

Sartori no Rumo ao Estrelato, Série do Lance! TV (Foto: Divulgação)
PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 19:02
Atualizado há 0 minutos
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O Lance! cruzou o Oceano Atlântico para acompanhar de perto a odisseia de Vinicius Sartori em busca da realização do sonho de se tornar jogador de futebol profissional. O goleiro, de 19 anos, é um dos 23 jovens talentos que seguiram para a Grécia à procura de uma oportunidade na Europa. Então apertem os cintos, pois o Lance!TV vai desembarcar no berço da civilização ocidental durante a exibição do documentário "Rumo ao Estrelato", com episódios exibidos todas as terças-feiras, a partir das 19h, no YouTube do Lance!.

A produção original e exclusiva do Lance!, vai mergulhar nos bastidores da epopeia de Vinicius Sartori e de seus companheiros de Miami Dade na terra conhecida pelos heróis lendários da mitologia grega. O talento precoce abriu as portas de grandes clubes do Brasil para o jovem goleiro, que coleciona bagagem pelas categorias de base de Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Santos.

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— Pelo meu sonho, não negocio nada. Estou disposto a cometer loucuras, pagar promessas... Faço tudo pelo meu sonho, pois sempre quis ser jogador de futebol — disse Vinicius.

Ficar longe de casa não é novidade para o goleiro, que, ainda menor de idade, deixou a família em Interlagos, bairro na Zona Sul de São Paulo, em busca do sonho. E mudar não é um obstáculo para os planos de Vinicius Sartori. Em busca da afirmação na carreira, ele defendia o Resende, que atualmente disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, quando chamou a atenção de analistas de desempenho do Miami Dade.

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Rumo ao Estrelato, nova série original do Lance!
Rumo ao Estrelato, nova série original do Lance! (Foto: Editoria de Arte Lance!)

À procura de talentos

Matheus Lopes é o agente de futebol responsável pela excursão no Velho Continente, confiante na qualidade dos talentos selecionados para defender o Miami Dade, projeto criado em 2014, com foco na formação de atletas e prospecção das joias para clubes de divisões inferiores como porta de entrada para os de elite no mercado europeu.

Com escolas estrategicamente ativas em diversos países, a empresa trabalha na preparação de atletas e na identificação de joias com potencial de ascender na carreira esportiva.

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O empresário brasileiro Roberto Linck é o rosto por trás do projeto iniciado há pouco mais de uma década, na Flórida, mais especificamente em Miami, nos Estados Unidos. A ideia era construir um projeto com excelência na formação de atletas, capaz de se tornar uma referência para jogadores interessados em alcançar o mercado internacional, especialmente talentos brasileiros.

Ficou curioso para saber como Vinicius Sartori e seus demais colegas se saíram na excursão com potencial de mudar suas carreiras? Acompanhe a saga do grupo na produção, que estreia nesta terça-feira (13), às 19h, no YouTube do Lance!. Os novos episódios serão exibidos semanalmente, sempre às terças-feiras, no mesmo horário.

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Peneira FC Rumo ao Estrelato
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