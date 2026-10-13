Lance! TV acompanha 23 jovens em busca do futebol europeu
Série estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube, e acompanha viagem à Grécia
O sonho de se tornar jogador profissional levou 23 jovens promessas do futebol a uma experiência internacional na Grécia. Em busca de uma oportunidade para dar o próximo passo na carreira, os atletas participaram de uma viagem voltada à apresentação de seus talentos e à possibilidade de conquistar espaço no mercado europeu. A trajetória desse grupo será apresentada em uma série especial do Lance! TV, com episódios exibidos todas as terças-feiras, a partir das 19h, no YouTube do Lance!.
"Dou a minha vida pelo futebol." A frase de Vinicius Sartori traduz a dedicação de quem busca transformar o sonho de se tornar jogador profissional em realidade. A produção acompanha de perto os desafios, as expectativas e as oportunidades que cercam a jornada desses jovens. Mais do que mostrar o desempenho dentro de campo, a série revela os bastidores de um processo que pode representar uma mudança de vida para atletas que buscam espaço no esporte.
A iniciativa é ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 com o objetivo de formar jogadores e identificar talentos com potencial para avançar na carreira. Com escolas espalhadas por diferentes partes do mundo, a organização trabalha na preparação de atletas e na identificação daqueles que podem dar um passo além na trajetória esportiva.
Vinicius Sartori está entre os nomes ligados ao projeto. A proposta é selecionar jogadores que apresentem condições de evoluir e levá-los a experiências internacionais que permitam mostrar suas habilidades a clubes e profissionais do futebol.
Assim que encontramos atletas que têm a possibilidade de passar para uma outra fase, a gente os traz para essas viagens para tentar fazer acordos com atletas da primeira, da segunda e da terceira divisão do futebol europeu", explica a organização sobre o funcionamento da iniciativa.
Desta vez, o destino escolhido foi a Grécia. Durante a viagem, os 23 jovens tiveram a oportunidade de apresentar seu futebol em um ambiente diferente daquele ao qual estão acostumados, diante da possibilidade de abrir portas no competitivo mercado europeu. O Lance! acompanhou toda essa trajetória de perto, registrando os momentos que fazem parte da busca por uma oportunidade no esporte profissional.
Um projeto que nasceu em Miami
Por trás da iniciativa está o empresário brasileiro Roberto Linck, que iniciou sua trajetória no futebol há pouco mais de uma década, nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami. A ideia era construir um projeto com excelência na formação de atletas, capaz de se tornar uma referência para jogadores interessados em alcançar o mercado internacional, especialmente talentos brasileiros.
Desde então, a proposta da Miami Dade tem como foco identificar jogadores com potencial e criar caminhos para que eles possam avançar na carreira. As viagens internacionais fazem parte dessa estratégia, aproximando os jovens de oportunidades e de possíveis acordos com clubes europeus.
A série do Lance! TV apresenta esse universo a partir da experiência vivida na Grécia. Para os 23 atletas, a viagem representa a chance de mostrar o próprio talento e buscar uma oportunidade que pode mudar o rumo de suas carreiras. Para o público, é a possibilidade de conhecer histórias, acompanhar os bastidores e entender um pouco mais sobre o caminho percorrido por quem sonha em viver do futebol.
A produção estreia nesta terça-feira (12), às 19h, no YouTube do Lance!, e terá novos episódios exibidos semanalmente, sempre às segundas-feiras, no mesmo horário. Uma jornada de sonhos, desafios e oportunidades que mostra o futebol para além dos 90 minutos.
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