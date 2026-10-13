Lance! TV acompanha 23 jovens em busca do futebol europeu

O sonho de se tornar jogador profissional levou 23 jovens promessas do futebol a uma experiência internacional na Grécia. Em busca de uma oportunidade para dar o próximo passo na carreira, os atletas participaram de uma viagem voltada à apresentação de seus talentos e à possibilidade de conquistar espaço no mercado europeu. A trajetória desse grupo será apresentada em uma série especial do Lance! TV, com episódios exibidos todas as terças-feiras, a partir das 19h, no YouTube do Lance!.

"Dou a minha vida pelo futebol." A frase de Vinicius Sartori traduz a dedicação de quem busca transformar o sonho de se tornar jogador profissional em realidade. A produção acompanha de perto os desafios, as expectativas e as oportunidades que cercam a jornada desses jovens. Mais do que mostrar o desempenho dentro de campo, a série revela os bastidores de um processo que pode representar uma mudança de vida para atletas que buscam espaço no esporte.

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A iniciativa é ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 com o objetivo de formar jogadores e identificar talentos com potencial para avançar na carreira. Com escolas espalhadas por diferentes partes do mundo, a organização trabalha na preparação de atletas e na identificação daqueles que podem dar um passo além na trajetória esportiva.

Vinicius Sartori está entre os nomes ligados ao projeto. A proposta é selecionar jogadores que apresentem condições de evoluir e levá-los a experiências internacionais que permitam mostrar suas habilidades a clubes e profissionais do futebol.

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Assim que encontramos atletas que têm a possibilidade de passar para uma outra fase, a gente os traz para essas viagens para tentar fazer acordos com atletas da primeira, da segunda e da terceira divisão do futebol europeu", explica a organização sobre o funcionamento da iniciativa.

Desta vez, o destino escolhido foi a Grécia. Durante a viagem, os 23 jovens tiveram a oportunidade de apresentar seu futebol em um ambiente diferente daquele ao qual estão acostumados, diante da possibilidade de abrir portas no competitivo mercado europeu. O Lance! acompanhou toda essa trajetória de perto, registrando os momentos que fazem parte da busca por uma oportunidade no esporte profissional.

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Sartori no Rumo ao Estrelato, Série do Lance! TV (Foto: Divulgação)

Um projeto que nasceu em Miami

Por trás da iniciativa está o empresário brasileiro Roberto Linck, que iniciou sua trajetória no futebol há pouco mais de uma década, nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami. A ideia era construir um projeto com excelência na formação de atletas, capaz de se tornar uma referência para jogadores interessados em alcançar o mercado internacional, especialmente talentos brasileiros.

Desde então, a proposta da Miami Dade tem como foco identificar jogadores com potencial e criar caminhos para que eles possam avançar na carreira. As viagens internacionais fazem parte dessa estratégia, aproximando os jovens de oportunidades e de possíveis acordos com clubes europeus.

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A série do Lance! TV apresenta esse universo a partir da experiência vivida na Grécia. Para os 23 atletas, a viagem representa a chance de mostrar o próprio talento e buscar uma oportunidade que pode mudar o rumo de suas carreiras. Para o público, é a possibilidade de conhecer histórias, acompanhar os bastidores e entender um pouco mais sobre o caminho percorrido por quem sonha em viver do futebol.

A produção estreia nesta terça-feira (12), às 19h, no YouTube do Lance!, e terá novos episódios exibidos semanalmente, sempre às segundas-feiras, no mesmo horário. Uma jornada de sonhos, desafios e oportunidades que mostra o futebol para além dos 90 minutos.

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