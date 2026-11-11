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Ponte Preta x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Ponte Preta x Operário-PR: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Ponte Preta x Operário-PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Ponte Preta e Operário-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Ponte Preta foi derrotada pelo Goiás por 1 a 0, pela Série B, em Goiânia. Já o Operário-PR venceu o Sport por 3 a 2, em casa, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, as equipes buscam pontos importantes na reta final da temporada regular.

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Na tabela de classificação, a Ponte Preta ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos. O Operário-PR, por sua vez, está em 10º lugar, com 48 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 12 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 12 de Novembro de 2026, às 19h
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, São Paulo
Rodada: 38
Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Ponte Preta
Técnico: Gilson Kleina
Guilherme Viana; Juan, Gabriel Caran, S. Palacios e Felipe Di Mauro; Karl, Gustavo Telles e Rodrigo Souza; Danilo Peu, Emanuell Ferreira e Brandão.

Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Elias Curzel; Nicolas, Joseph, J. Cuenú e André Dantas; Moraes, Maguinho e Índio; Brenno, Dudu Mosconi e Caio Dantas.

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Estádio Moisés Lucarelli
Estádio Moisés Lucarelli, palco de Ponte Preta x Athletic (Reprodução / Twitter) (Foto: Estádio Moisés Lucarelli, palco de Ponte Preta x Athletic (Reprodução / Twitter))
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