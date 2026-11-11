Ponte Preta x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações
Ponte Preta x Operário-PR: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, a Ponte Preta foi derrotada pelo Goiás por 1 a 0, pela Série B, em Goiânia. Já o Operário-PR venceu o Sport por 3 a 2, em casa, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, as equipes buscam pontos importantes na reta final da temporada regular.
Na tabela de classificação, a Ponte Preta ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos. O Operário-PR, por sua vez, está em 10º lugar, com 48 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 12 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 12 de Novembro de 2026, às 19h
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, São Paulo
Rodada: 38
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Ponte Preta
Técnico: Gilson Kleina
Guilherme Viana; Juan, Gabriel Caran, S. Palacios e Felipe Di Mauro; Karl, Gustavo Telles e Rodrigo Souza; Danilo Peu, Emanuell Ferreira e Brandão.
Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Elias Curzel; Nicolas, Joseph, J. Cuenú e André Dantas; Moraes, Maguinho e Índio; Brenno, Dudu Mosconi e Caio Dantas.