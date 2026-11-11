Ponte Preta x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Ponte Preta foi derrotada pelo Goiás por 1 a 0, pela Série B, em Goiânia. Já o Operário-PR venceu o Sport por 3 a 2, em casa, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, as equipes buscam pontos importantes na reta final da temporada regular.

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Na tabela de classificação, a Ponte Preta ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos. O Operário-PR, por sua vez, está em 10º lugar, com 48 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 12 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, São Paulo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 12 de Novembro de 2026, às 19h

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, São Paulo

Rodada: 38

Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Ponte Preta

Técnico: Gilson Kleina

Guilherme Viana; Juan, Gabriel Caran, S. Palacios e Felipe Di Mauro; Karl, Gustavo Telles e Rodrigo Souza; Danilo Peu, Emanuell Ferreira e Brandão.

Operário-PR

Técnico: Alberto Valentim

Elias Curzel; Nicolas, Joseph, J. Cuenú e André Dantas; Moraes, Maguinho e Índio; Brenno, Dudu Mosconi e Caio Dantas.

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