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Sport x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Sport x Goiás: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - Sport x Goiás
Onde assistir ao vivo a partida entre Sport e Goiás pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Sport e Goiás se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Sport foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 2, fora de casa, pela Série B. Já o Goiás vem de vitória em casa contra a Ponte Preta por 1 a 0, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Sport ocupa a 14ª colocação, enquanto o Goiás está em posição superior, ocupando a 6ª colocação.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 38
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Raí Lopes, Habraão, Augusto Pucci e Claudinho; Patrick de Paula, Biel e C. de Pena; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.

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Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Wellington Rato; Kadu Sousa, Cadu e Felipe Clemente.

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