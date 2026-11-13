Sport x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Sport e Goiás se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Sport foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 2, fora de casa, pela Série B. Já o Goiás vem de vitória em casa contra a Ponte Preta por 1 a 0, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Sport ocupa a 14ª colocação, enquanto o Goiás está em posição superior, ocupando a 6ª colocação.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 14 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco

Rodada: 38

Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Sport

Técnico: M. Soso

Thiago Couto; Raí Lopes, Habraão, Augusto Pucci e Claudinho; Patrick de Paula, Biel e C. de Pena; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.

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Goiás

Técnico: Mozart

Tadeu; Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Wellington Rato; Kadu Sousa, Cadu e Felipe Clemente.