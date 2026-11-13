Sport x Goiás: onde assistir, horário e escalações
Sport x Goiás: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Sport e Goiás se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Sport foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 2, fora de casa, pela Série B. Já o Goiás vem de vitória em casa contra a Ponte Preta por 1 a 0, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Sport ocupa a 14ª colocação, enquanto o Goiás está em posição superior, ocupando a 6ª colocação.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 14 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 38
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Raí Lopes, Habraão, Augusto Pucci e Claudinho; Patrick de Paula, Biel e C. de Pena; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Wellington Rato; Kadu Sousa, Cadu e Felipe Clemente.