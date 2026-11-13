Atlético-GO x Cuiabá-MT: onde assistir, horário e escalações

Atlético-GO e Cuiabá-MT se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Atlético-GO venceu o Athletic Club MG por 3 a 2 fora de casa, pela Série B. Já o Cuiabá-MT foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1 em casa, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o Atlético-GO ocupa a 10ª colocação, enquanto o Cuiabá-MT está na 17ª posição, ambos na Série B do Brasileirão 2026.

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular) 📅 Data: 14 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 16h30

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás

Rodada: 38

Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Atlético-GO

Técnico: Roger Silva

Paulo Vítor; Gustavo Daniel, Adriano Martins, J. Barreto e Warley; Netinho, Henrique e Geovany Soares; D. Terans, Bruno José e Gustavo Coutinho.

Cuiabá-MT

Técnico: Eduardo Barros

João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto.

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