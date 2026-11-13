Atlético-GO x Cuiabá-MT: onde assistir, horário e escalações
Atlético-GO x Cuiabá-MT: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Atlético-GO e Cuiabá-MT se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atlético-GO venceu o Athletic Club MG por 3 a 2 fora de casa, pela Série B. Já o Cuiabá-MT foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1 em casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Atlético-GO ocupa a 10ª colocação, enquanto o Cuiabá-MT está na 17ª posição, ambos na Série B do Brasileirão 2026.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás
Rodada: 38
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Atlético-GO
Técnico: Roger Silva
Paulo Vítor; Gustavo Daniel, Adriano Martins, J. Barreto e Warley; Netinho, Henrique e Geovany Soares; D. Terans, Bruno José e Gustavo Coutinho.
Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto.
Tudo sobre