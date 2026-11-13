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Criciúma x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Criciúma x Novorizontino: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - Criciúma x Novorizontino
Onde assistir ao vivo a partida entre Criciúma e Novorizontino pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Criciúma e Novorizontino se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Criciúma foi derrotado pelo Vila Nova-GO por 1 a 0, pela Série B, em jogo realizado em 7 de novembro. Já o Novorizontino venceu o Fortaleza por 2 a 1, também pela Série B, em 7 de novembro. Pelo Brasileirão Série B 2026, as equipes seguem em busca de melhores posições na tabela.

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Na tabela de classificação, o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. O Novorizontino, por sua vez, está em 7º lugar, com 53 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
Rodada: 38
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, Rodrigo, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Diego Gonçalves e Yuri Tanque.

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Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Sander, Madson, Carlinhos e Maykon Jesus; Juninho, Matheus Bianqui e Luís Oyama; Reidiney, Ronald Barcellos e Robson.

Rodrigo jogador do Criciuma comemora seu gol durante partida contra o Atletico-GO no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF
Rodrigo jogador do Criciuma comemora seu gol durante partida contra o Atletico-GO no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF
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