Criciúma x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Criciúma e Novorizontino se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Criciúma foi derrotado pelo Vila Nova-GO por 1 a 0, pela Série B, em jogo realizado em 7 de novembro. Já o Novorizontino venceu o Fortaleza por 2 a 1, também pela Série B, em 7 de novembro. Pelo Brasileirão Série B 2026, as equipes seguem em busca de melhores posições na tabela.

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Na tabela de classificação, o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. O Novorizontino, por sua vez, está em 7º lugar, com 53 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 14 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina

Rodada: 38

Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Criciúma

Técnico: Umberto Louzer

Airton; Luciano Castán, Rodrigo, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Diego Gonçalves e Yuri Tanque.

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Novorizontino

Técnico: Enderson Moreira

Jordi; Sander, Madson, Carlinhos e Maykon Jesus; Juninho, Matheus Bianqui e Luís Oyama; Reidiney, Ronald Barcellos e Robson.