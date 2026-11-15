Lucas Pinheiro vence etapa da Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen conquistou, neste domingo (15), a etapa de Levi, na Finlândia, da Copa do Mundo de esqui alpino, ao vencer a prova de slalom. O brasileiro abriu vantagem na primeira descida e garantiu o título com o melhor tempo combinado, assumindo a liderança do ranking da temporada.

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O esquiador brasileiro iniciou a competição com uma descida rápida de 52,69 segundos, que lhe garantiu a primeira colocação provisória, com 65 centésimos de vantagem sobre o segundo colocado. Na segunda passagem, Lucas fez 55,35 segundos, somando 1min48s04 no total e assegurando o lugar mais alto do pódio. O canadense Liam Wallace ficou em segundo, seguido pelo austríaco Johannes Strolz.

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A vitória em Levi marca a segunda conquista de Lucas Pinheiro na temporada 2026/2027 da Copa do Mundo. Ele já havia vencido a prova de slalom gigante na etapa inaugural, realizada em Sölden, Áustria, no fim de outubro. Com esses resultados, o brasileiro lidera o ranking da modalidade.

Aos 25 anos, Lucas está em sua terceira temporada representando o Brasil no circuito internacional. Além do ouro olímpico em Milão-Cortina 2026, ele encerrou a última temporada como líder do ranking mundial do slalom gigante, recebendo o Globo de Cristal, prêmio destinado ao melhor atleta da categoria.

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Buscando ampliar seu desempenho, Lucas pretende competir também nas provas de velocidade, como o Super-G, além do slalom e do slalom gigante, modalidades em que já atua. Outro objetivo é melhorar sua performance no Campeonato Mundial de Esqui Alpino, que ocorrerá em fevereiro de 2027. Na edição anterior, em 2025, ele não conseguiu ficar entre os dez primeiros nas provas de slalom e slalom gigante, mas agora espera transformar sua evolução em resultados expressivos na principal competição da modalidade.

O esquiador Lucas Pinheiro desliza entre obstáculos durante a etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT

Quando Lucas Pinheiro volta a competir?

Lucas Pinheiro volta a competir no próximo sábado (21), pela etapa seguinte da Copa do Mundo de Esqui Alpino, que será disputada em Gurgl, na Áustria.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.