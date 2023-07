Nos Jogos Sul-Americanos de Praia, realizados em Santa Marta, na Colômbia, o Brasil está em ótimo momento no beach tennis. André Baran e Vitoria Marchezini estão na final das duplas mistas após bater uma dupla do Chile. Vitoria também conseguiu vaga na semifinal feminina em dupla com Sophia Chow após vitória sobre Curaçao. Você acompanha os duelos do beach tennis ao vivo no LANCE!.