Além de falar com personalidades do esporte de forma leve e descontraída, o programa marca o novo momento de produção de conteúdos audiovisuais aqui no Lance!. E vem muita coisa boa por aí!



Renato Gaúcho no episódio de estreia



No primeiro episódio do “Fala, Jogadô”, Ana Goebel entrevista ninguém mais, ninguém menos que Renato Gaúcho.



Diretamente de Porto Alegre, o atual técnico do Grêmio fala sobre Flamengo, Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Neymar e muito mais (assista ao teaser acima).



Está imperdível! O episódio completo vai ao ar às 18h (de Brasília) no canal do Lance! no Youtube.