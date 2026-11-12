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'Seda sem filtro': programa explica bastidores da formação de liga única de clubes

Jornalista comenta papel da CBF na negociação e guerra entre Globo e Live Mode

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 20:43
Atualizado há 1 minutos
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O programa "Seda sem filtro", que vai ao ar toda quinta-feira 19h na Lance!TV, no YouTube, e é apresentado pelo colunista do Lance! Vicente Seda, aborda nesta semana a tentativa de formação de uma liga única entre os clubes brasileiros e o papel da CBF nessas negociações, que podem avançar em uma reunião que deve acontecer neste mês de novembro. No entanto, alguns entraves ainda podem atrasar ou até impedir a união entre os times do país.

Com as discussões entre a Libra e a FFU, e, às vezes, dentro dos próprios grupos, a CBF passou a centralizar as discussões sobre a formação de uma liga única e venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com contratos válidos até 2029, as negociações para o próximo ciclo passaram a esquentar nos bastidores. Mas o principal entrave está na formatação da FFU e o seu contrato de cessão de direitos por 50 anos para investidores, que incluem a Live Mode, dona da CazéTV. Assim, a disputa comercial com a Globo também causou desgaste entre os dois blocos.

➡️Coluna do Seda: Flamengo volta a encantar no campo e a ferver nos bastidores

No programa desta semana, Seda destrincha em que pé estão as negociações entre CBF, Libra e FFU, e comenta sobre os principais entraves nas conversas. Além disso, também aborda o papel a guerra comercial entre as emissoras de televisão e o papel de Francisco Mendes, filho do Ministro do STG Gilmar Mendes, nos bastidores destas negociações e do futebol brasileiro.

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- A CBF resolveu centralizar basicamente porque os clubes não conseguem. Você colocar 40 dirigentes de clubes em uma mesa para haver um entendimento uniforme é quase como uma utopia. É complicado. Para a CBF ter sob a sua tutela as negociações de direitos de 40 clubes gera comissão, recurso para a Entidade, gera interesse em melhorar o produto. E gera também disputas internas de poder. Com uma eleição da CBF em 2029 - explica Seda.

Clique aqui e assista!

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