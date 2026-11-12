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Alef Manga treina em Santos e aguarda definição sobre futuro para 2027

Atacante foi um dos destaques ofensivos do Remo na Série A e tem conversas em andamento com possíveis novos clubes

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 19:31
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Jogador de futebol com tatuagens celebra, vestindo camiseta preta, com estádio ao fundo.
Foto: Alexandre Moreira

Alef Manga já trabalha pensando na próxima temporada. Enquanto aguarda definições sobre o futuro da carreira, o atacante mantém uma rotina de treinamentos em Santos, no litoral paulista, e tem conversas em andamento com possíveis novos clubes. A expectativa é de que o destino do jogador para 2027 seja definido nas próximas semanas.

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Na última temporada, o atacante defendeu o Remo e teve participação importante no setor ofensivo da equipe no Campeonato Brasileiro. Segundo dados do "Sofascore", considerando exclusivamente os números da Série A, Alef Manga marcou cinco gols e terminou como vice-artilheiro do clube na competição.

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Alef Manga, jogador do RB Bragantino, em campo com a bola durante a partida
Alef Manga em ação pelo Remo (Foto: Alexandre Moreira)

Além disso, liderou o elenco em assistências, com três passes para gol, e foi o segundo jogador do Remo em participações diretas em gols, com oito. O atacante também terminou a competição como líder da equipe em grandes chances criadas, com cinco.

Na última janela de transferências, Alef Manga recebeu propostas de clubes que disputavam o acesso à Série A, mas optou por permanecer no Remo para ajudar a equipe na sequência da temporada.

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Agora, com o encerramento do calendário, o jogador mantém a preparação física enquanto avalia as possibilidades para dar sequência à carreira. As conversas seguem em andamento, e a expectativa é de uma definição sobre seu próximo clube nas próximas semanas.

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