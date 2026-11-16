Lucas Sasha alcançou uma marca importante com a camisa do Fortaleza. O volante completou 200 jogos pelo clube e, aos 36 anos, também vive a temporada com maior número de partidas disputadas em sua carreira. Em 2026, são 55 atuações, quatro gols e cinco assistências, números que reforçam a importância do jogador no elenco tricolor.

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A marca dos 200 jogos foi atingida no compromisso diante do Novorizontino. Antes da partida contra o Vila Nova, o meio-campista recebeu uma homenagem do clube pela trajetória construída desde sua chegada, em 2022.

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Nesse período, Sasha participou de momentos importantes da história recente do Fortaleza, como a classificação para a Libertadores, o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e as conquistas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

— Quando cheguei, não imaginava que construiria uma história tão longa aqui. Aos poucos, fui criando uma relação muito forte com o clube, com os companheiros e com a torcida. Completar 200 jogos é motivo de muita satisfação. Tenho um carinho enorme pelo Fortaleza e fico feliz por poder representar essa camisa por tanto tempo — afirmou o volante.

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Fotos: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Lucas Sasha alcança recorde pessoal em 2026

Além da marca histórica pelo Fortaleza, a temporada atual representa um recorde individual para o meio-campista. São 55 partidas disputadas, divididas entre quatro competições: 32 pela Série B, sete pela Copa do Brasil, seis pela Copa do Nordeste e dez pelo Campeonato Cearense.

Ao todo, Sasha acumula 3.925 minutos em campo, com quatro gols e cinco assistências. São nove participações diretas em gols ao longo do ano.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, o volante esteve em campo durante os 90 minutos e apresentou números importantes na parte defensiva. Foram dez duelos ganhos, oito desarmes, três recuperações de bola, dois cortes e uma interceptação. No aspecto ofensivo, registrou um passe decisivo e aproveitamento de 91% nos passes.

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Volante mira acesso do Fortaleza à Série A

Depois de alcançar a marca de 200 jogos e estabelecer seu recorde pessoal de atuações em uma temporada, Lucas Sasha volta as atenções para o principal objetivo do Fortaleza neste fim de ano: conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a disputa dos playoffs da Série B pela frente, o meio-campista destacou a necessidade de manter o foco e aproveitar o período de preparação para a fase decisiva.

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— Está sendo uma temporada de muita exigência, com jogos em sequência e pouco tempo para descansar. Agora chegamos a um momento em que não podemos deixar nenhum detalhe passar. Sabemos o quanto o acesso representa para o Fortaleza e para o torcedor. Vamos trabalhar e nos preparar bem para essa disputa, porque queremos terminar o ano conquistando o principal objetivo — completou.