Juventude e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (14), pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas compartilham um objetivo que ultrapassa os resultados dentro de campo: o fortalecimento de suas estruturas esportivas. Os dois clubes têm investido em centros de treinamento como parte de um planejamento de longo prazo, com foco na preparação de atletas, no desenvolvimento das categorias de formação e na sustentabilidade financeira.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Enquanto o Juventude ainda disputa o título da competição, o Botafogo-SP busca encerrar a campanha com uma marca histórica de pontuação. Fora das quatro linhas, porém, as equipes também trabalham para ampliar suas condições de desenvolvimento. O CFAC, do clube gaúcho, e a Botafogo Academy, da equipe de Ribeirão Preto, são exemplos dessa estratégia.

continua após a publicidade

Juventude investe no CFAC e terá estrutura na Copa do Mundo Feminina de 2027

Um dos principais projetos do Juventude é o Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC), que reúne instalações voltadas tanto ao futebol profissional quanto ao desenvolvimento de jogadores. O complexo conta com sete campos de treinamento, todos com o mesmo tipo de gramado utilizado no Estádio Alfredo Jaconi.

A estrutura também dispõe de dois prédios destinados às atividades do futebol profissional, com espaços para preparação física, fisioterapia e análise de desempenho. O objetivo é oferecer melhores condições de trabalho aos atletas e fortalecer o planejamento esportivo do clube.

continua após a publicidade

O presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, considera o centro de treinamento uma peça importante para a evolução da equipe dentro e fora de campo. Segundo o dirigente, o investimento busca atender às necessidades imediatas do elenco profissional sem deixar de lado a formação de novos jogadores e o equilíbrio financeiro.

— Entendemos que o centro de treinamento é uma peça estratégica desse processo, tanto para qualificar a preparação da equipe profissional quanto para fortalecer o trabalho de formação de atletas. O CFAC representa esse compromisso com o futuro do clube, oferecendo estrutura para o desenvolvimento de jogadores e criando condições para que possamos evoluir esportivamente sem perder de vista o equilíbrio financeiro. É um investimento que não traz resultados apenas no curto prazo, mas que constrói bases para o Juventude seguir crescendo — afirmou.

continua após a publicidade

A qualidade das instalações também colocou o CFAC entre os centros de treinamento confirmados pela FIFA para receber seleções durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A escolha representa mais um reconhecimento da estrutura mantida pelo clube gaúcho.

CT do Juventude (Foto: Fernando Alves/E.C. Juventude)

Botafogo-SP inaugura centro de formação com investimento de R$ 40 milhões

O Botafogo-SP também colocou a modernização de sua infraestrutura entre as prioridades do planejamento. O principal projeto nessa área é a Botafogo Academy, iniciativa voltada à formação de jovens jogadores e à ampliação das instalações esportivas do clube.

continua após a publicidade

Inaugurada oficialmente em março de 2026, a estrutura recebeu aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos. O complexo conta com quatro campos de grama sintética, dois deles com dimensões oficiais, além de vestiários e arquibancada com capacidade para até 3 mil pessoas.

Outro destaque é a certificação FIFA Quality PRO concedida ao gramado, o nível máximo de qualidade da entidade para esse tipo de superfície. O reconhecimento atesta que o campo atende aos padrões estabelecidos para a realização de competições oficiais.

continua após a publicidade

A Botafogo Academy também foi planejada para integrar a formação esportiva e educacional dos jovens. O espaço possui áreas de apoio e alojamento com capacidade para receber até 96 jogadores, oferecendo condições para que os atletas conciliem o desenvolvimento técnico com a formação cidadã.

Botafogo-SP Academy (Foto: João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo)

Botafogo-SP busca melhor pontuação na Série B desde 1998

O investimento em estrutura acompanha um momento de evolução esportiva do clube de Ribeirão Preto. Com 51 pontos antes da última rodada, o Botafogo-SP já alcançou sua melhor campanha na Série B desde 2019, quando encerrou a competição com 50 pontos.

continua após a publicidade

Uma vitória sobre o Juventude levará a equipe aos 54 pontos e representará sua maior pontuação na segunda divisão desde 1998, ano em que terminou o torneio como vice-campeã.

O Juventude, por sua vez, chega ao confronto ainda com possibilidade de conquistar o título da Série B. Para levantar a taça, precisa vencer o Botafogo-SP e torcer por uma derrota do Novorizontino diante do Criciúma.

continua após a publicidade

Taça Brasileirão Série B (Foto: Joilson Marconne / CBF)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.