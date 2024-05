Quem foi César Luis Menotti, técnico campeão do mundo com a Argentina em 1978?

César Luis Menotti comandou a Argentina na campanha da Copa do Mundo de 1978 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 14:04 • Buenos Aires (ARG)

Treinador campeão do mundo com a Argentina em 1978, César Luis Menotti faleceu no último domingo (6). A divulgação da morte do veterano de 85 anos foi feita pela Associação de Futebol da Argentina (AFA).

Embora não tenha tido um grande destaque como jogador, El Flaco, como era conhecido, teve uma passagem rápida pelo Brasil, tendo vestido a camisa da Juventus-SP. No entanto, o profissional tornou-se referência como técnico.

O primeiro grande trabalho do treinador foi com o Huracán, onde permaneceu entre 1971 e 1974. Nesse período, o comandante conseguiu tirar o clube de 45 anos sem conquistar um título nacional e venceu o Campeonato Argentino em 1973. Inclusive, esse foi o último troféu na elite do país.

Devido ao grande trabalho com o El Globo, Menotti foi promovido a comandante da Argentina em 1975 visando a Copa do Mundo de 1978. E em casa, a lenda foi responsável pela primeira conquista da Albiceleste no maior torneio de futebol. E no ano seguinte, venceu o Mundial Sub-20 com os hermanos.

Referência em seu país, o treinador foi contratado pelo Barcelona, onde conquistou uma Copa do Rei, uma Copa da Liga Espanhola e uma Supercopa da Espanha. Após o período na Catalunha, o profissional passou por Peñarol, Boca Juniors, Atlético de Madrid, mas sem o mesmo sucesso em relação ao início de sua carreira.

RELAÇÃO COM MARADONA

Maior ídolo do futebol na Argentina, Maradona recebeu sua primeira oportunidade com a camisa da Albiceleste sob comando de Menotti. Juntos, os dois conquistaram a Copa do Mundo Sub-20, além de terem trabalhado juntos no Barcelona.

No entanto, a relação dos dois foi um pouco estremecida pelo fato do técnico não ter convocado o camisa 10 para o Mundial de 1978. Ainda assim, o Dios cravou que El Flaco foi o melhor treinador com quem trabalhou na carreira em uma entrevista dada em 1996.