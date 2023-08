O meia Marco Antonio, ao lado do atacante Bismarck, é o único jogador que disputou todos os jogos do Botafogo-PB na Série C do Brasileiro. O camisa 19 atuou nas 16 rodadas até aqui e comemorou o momento dele e também do time paraibano. Com mais três jogos para encerrar a primeira fase da competição, o Belo está a apenas dois pontos de garantir a classificação com antecedência e seguir na briga pelo acesso.