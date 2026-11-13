Jean Lucas está prestes a alcançar uma marca importante pelo Bahia e chega ao feito com números que o colocam em destaque no Campeonato Brasileiro. Ao entrar em campo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (18), na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada, o volante completará 100 partidas pelo Esquadrão na competição. Desde sua chegada ao clube, em janeiro de 2024, nenhum jogador da posição soma mais participações diretas em gols na Série A.

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De acordo com o levantamento, Jean Lucas acumula 21 participações no período, com dez gols e 11 assistências. O número supera o de outros nomes da posição, como Danilo, que soma 16, e Gerson, com 15. Andreas Pereira e Marlon Freitas aparecem na sequência, ambos com 13.

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O desempenho ofensivo vem acompanhado de regularidade. Das 110 partidas disputadas pelo Bahia no Brasileirão desde a chegada do volante, Jean esteve em campo em 99, presença equivalente a 90% dos jogos.

Destaque também em 2026

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, Jean Lucas soma quatro gols e quatro assistências, totalizando oito participações diretas. No elenco tricolor, fica atrás apenas de Luciano Juba, que contabiliza 13. Entre os volantes da competição, aparece atrás de Danilo, com 12 participações, e Andreas Pereira, com 11.

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O bom desempenho também abriu caminho para uma oportunidade na Seleção Brasileira. Em setembro de 2025, o meio-campista foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. A convocação encerrou um intervalo de 34 anos sem jogadores do Bahia na equipe principal do Brasil. Jean Lucas estreou diante da Bolívia.

Presença em campanhas históricas do Bahia

Desde que chegou ao Esquadrão, o volante também participou de duas campanhas importantes no Brasileirão. Em 2024, ajudou o clube a garantir o retorno à Libertadores após 36 anos. Na temporada seguinte, esteve na equipe que conquistou a segunda classificação consecutiva para o torneio continental, com a melhor campanha do Bahia na era dos pontos corridos, somando 60 pontos.

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Agora, o Tricolor busca uma terceira vaga seguida na Libertadores, feito inédito na história do clube.

— Atingir marcas com essa camisa é sempre especial. Desde que cheguei, sabia da grandeza do clube e da responsabilidade de jogar aqui. Que venham cada vez mais jogos e momentos especiais com o Bahia. Agora é continuar trabalhando forte para que a gente possa terminar o ano da melhor forma possível, que é conquistando uma vaga em mais uma Libertadores — afirmou Jean Lucas.

O volante soma 157 partidas pelo Bahia e 23 gols desde sua chegada, sendo o terceiro maior artilheiro do clube na Era City.