O zagueiro Luiz Gustavo da Silva, conhecido como Luizão, de 24 anos, prepara-se para definir os próximos passos de sua carreira. Com contrato válido com o São Bernardo apenas até o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, o defensor ficará livre no mercado e já despertou o interesse de clubes da China, Coreia do Sul, Japão e México.

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Paralelamente ao assédio internacional, a diretoria do Bernô tenta assegurar a permanência do atleta com uma proposta de renovação por mais dois anos.

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Contratado no início de 2026 para integrar o elenco na estreia histórica do São Bernardo na segunda divisão nacional, Luizão consolidou-se como peça fundamental do sistema defensivo. Atuando preferencialmente pelo setor esquerdo em uma linha de três zagueiros, disputou 34 partidas e anotou um gol na campanha que garantiu a permanência do clube na Série B e manteve a equipe na briga por uma vaga nos playoffs de acesso à elite.

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O próprio jogador avaliou positivamente sua passagem e o desempenho coletivo do time paulista na competição:

— Foi uma temporada muito importante para minha carreira. Cheguei ao clube com o objetivo de ajudar a fazer história nessa primeira Série B e fico feliz por ter conseguido contribuir dentro de campo. Construímos uma campanha de muito trabalho e conseguimos alcançar um objetivo importante para o São Bernardo — disse Luizão.

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Luizão atuou pelo São Bernardo na Série B (Foto: Babytha Silva)

Da base de Cotia ao futebol inglês

Antes de retornar ao futebol paulista, Luizão construiu sua formação nas categorias de base do São Paulo. Promovido ao elenco profissional em 2022, aos 20 anos, ganhou espaço rapidamente e disputou 20 partidas pela equipe principal, marcando um gol e participando de torneios como Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

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O destaque no Tricolor atraiu o interesse do futebol europeu ainda em 2022, resultando em sua transferência para o West Ham, da Inglaterra. No clube londrino, acumulou três temporadas de experiência internacional antes de voltar ao Brasil para defender o São Bernardo. Disponível sem custos de transferência com o fim do vínculo atual, o defensor destaca-se no mercado por reunir rodagem internacional e a característica valorizada de ser um zagueiro canhoto.