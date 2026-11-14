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Torcida do Brasil manda recado a Ancelotti após derrota para o Japão

Seleção Brasileira perdeu por 3 a 2 para o Japão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 09:46
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Ancelotti apontando para frente
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2 neste sábado (14), e parte da torcida brasileira direcionou críticas a Carlo Ancelotti. Nos minutos finais da partida, o treinador foi expulso após o árbitro apontar falta de controle sobre os atletas no banco de reservas.

➡️Veja os gols da vitória do Japão sobre o Brasil em amistoso

Os gols da seleção japonesa foram marcados por Takefusa Kubo, Keito Nakamura e Tatsuhiro Sakamoto, enquanto Vinicius Júnior balançou as redes duas vezes para a equipe canarinho.

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Veja alguns comentários:

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante entrevista coletiva em Singapura
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante entrevista coletiva em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como foi Brasil 2 a 3 Japão

Primeiro tempo com apagão defensivo e golaço de Vini Jr

Sem Rayan, que se lesionara no treino da véspera, o técnico Carlo Ancelotti optou por colocar André Luiz formando o meio-campo com Andrey Santos e Bruno Guimarães. O meia do Corinthians demonstrou força e personalidade, apareceu também no ataque e teve uma grande chance em chute de fora da área, aos 44 minutos.

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Mas, no geral, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo ruim. O time sofreu um apagão defensivo e sofreu dois gols em contra-ataques antes dos 20; Kubo abriu o marcador aos 15, e Nakamura ampliou aos 19, ambos em contra-ataques. Mas Vini Jr, que vinha mais uma vez apagado, descontou com um golaço em chute de fora da área aos 32, o que fez o Brasil ganhar corpo e fustigar o Japão até o fim do primeiro tempo.

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Seleção melhora no segundo tempo, e Vini busca o empate

O Brasil voltou mais organizado para o segundo tempo. O time parou de errar defensivamente, mas seguiu sem criatividade no meio-campo e criando poucas chances ofensivas.

Carlo Ancelotti fez as primeiras a partir dos 12, com Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus. Dez minutos depois, foi a vez de Endrick entrar. A partir daí, a Seleção melhorou e passou a ameaçar o gol de Suzuki. Aos 30, Bruno Guimarães cobrou escanteio pela esquerda, Vini Jr recebeu do bico esquerdo da área e chutou sem chances no lado oposto, empatando o placar. Mas, aos 46, quando o Brasil parecia que iria virar, Sakamoto aproveitou chute da entrada da área para definir o placar

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