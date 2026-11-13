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Alan Ruschel, do Juventude, anuncia aposentadoria aos 37 anos

Lateral-esquerdo do Juventude foi um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 22:05
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Alan Ruschel
Alan Ruschel, do Juventude, sobreviveu ao acidente aéreo com a delegação da Chapecoense (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Folhapress)

Dez anos depois do trágico acidente da Chapecoense, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, atualmente no Juventude, anunciou sua aposentadoria dos gramados. O jogador, aos 37 anos, fica à disposição para a partida contra o Botafogo-SP, neste sábado (14), valendo o acesso do Papo à Série A, em sua última aparição como atleta profissional.

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Um dos líderes do elenco, mesmo com apenas dois jogos no ano devido a lesões. Ele passou por cirurgia no joelho esquerdo em fevereiro, mas precisou realizar novo procedimento após complicações na articulação.

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Alan Ruschel encerrará a carreira onde começou. Para conquistar o acesso, o Juventude depende das próprias forças dentro do Alfredo Jaconi.

Cria do Juventude, o defensor teve 19 temporadas e acumulou passagens por clubes como Internacional, Goiás, Cruzeiro, América-MG, Londrina e Chapecoense. Foram 411 jogos, sendo 187 pelo Papo, e sete gols marcados.

Alan Ruschel foi um dos sobreviventes do acidente aéreo da delegação da Chapecoense, em 2016, a caminho da Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana daquele ano. O lateral foi o único atleta a retornar aos gramados.

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Alan Ruschel
Alan Ruschel em ação pela Chaoecoense (Foto: Marcio Cunha/Chapecoense)

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