A partida única será acompanhada pelos torcedores de ambos os times, com divisão de 50% do estádio. E dentro do planejamento para a realização do evento, a Polícia Militar de Minas Gerais se reuniu com líderes de organizadas do Verdão e do Tricolor para definir a presença das duas torcidas no Choque-Rei disputado na capital mineira.