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Sexta-feira 13: oito jogos que viraram pesadelos para gigantes

Relembre derrotas históricas, goleadas e eliminações traumáticas de clubes de Rio e São Paulo.

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 09:49
Atualizado há 23 minutos
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Sexta-feira 13 no Futebol
Sexta-feira 13 no Futebol (Foto: Editoria de Arte Lance!)

A sexta-feira 13 é tradicionalmente associada ao azar, às superstições e às histórias assustadoras. No futebol, não faltam episódios que parecem ter saído de um roteiro de terror. Goleadas inesperadas, eliminações traumáticas, rebaixamentos e noites em que absolutamente nada deu certo. Para os torcedores de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, algumas partidas ficaram marcadas como verdadeiros pesadelos. O Lance! relembra oito desses capítulos dolorosos, um para cada um dos principais clubes de Rio de Janeiro e São Paulo.

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Flamengo 0 x 3 América-MEX (2008)

A classificação parecia encaminhada. Depois de vencer o América-MEX por 4 a 2, fora de casa, o Flamengo precisava apenas administrar a vantagem diante de sua torcida para avançar às semifinais da Libertadores de 2008. Mas o que parecia uma noite de festa terminou em uma das eliminações mais traumáticas da história do clube.

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No Maracanã, o time mexicano venceu por 3 a 0, com dois gols de Salvador Cabañas e um de Esqueda. O Rubro-Negro não conseguiu reagir e ainda terminou a partida com um jogador a menos, após a expulsão de Juan. A vantagem construída no México foi desperdiçada diante de mais de 47 mil torcedores. Uma noite que entrou para a galeria dos grandes pesadelos da torcida flamenguista.

Cabanas carrasco do Flamengo
Cabañas marcou dois gols na vitória do América-MEX sobre o Flamengo na Libertadores (Foto: AFP)

Fluminense 3 x 1 LDU (2008)

O Fluminense esteve muito perto de conquistar sua primeira Libertadores em 2008. Depois de perder por 4 a 2 para a LDU, em Quito, o Tricolor precisava de uma vitória por dois gols de diferença no Maracanã para levar a decisão aos pênaltis.

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E conseguiu. Com uma atuação histórica, Thiago Neves marcou os três gols da vitória por 3 a 1 e levou a decisão para as penalidades. O problema veio justamente no momento decisivo. Conca, Thiago Neves e Washington tiveram suas cobranças defendidas pelo goleiro Cevallos. A LDU venceu por 3 a 1 e conquistou o título continental. O Maracanã, que estava preparado para uma grande festa, terminou a noite em silêncio e com milhares de tricolores inconsoláveis.

Atlético-PR 5 x 1 Vasco (2013)

O Vasco chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013 precisando vencer para tentar escapar do rebaixamento. Mas a partida contra o Atlético-PR, na Arena Joinville, ficou marcada por cenas que ultrapassaram os limites do futebol.

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Aos 17 minutos do primeiro tempo, quando os paranaenses venciam por 1 a 0, uma briga generalizada entre torcedores dos dois clubes tomou conta das arquibancadas. O confronto deixou feridos e provocou a paralisação da partida por aproximadamente 1h10.

Quando a bola voltou a rolar, o Vasco não conseguiu encontrar forças para reagir. O Atlético-PR venceu por 5 a 1, com três gols de Éderson, e confirmou o rebaixamento cruz-maltino para a Série B. Uma das tardes mais tristes da história recente do clube.

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Botafogo 0 x 6 Vasco (2010)

O clássico entre Botafogo e Vasco, em janeiro de 2010, reservou uma tarde inesquecível para os cruz-maltinos e um verdadeiro pesadelo para os alvinegros. No Engenhão, o Vasco aplicou 6 a 0 no rival, em uma das maiores goleadas da história do confronto.

O grande protagonista foi Dodô. Depois de ficar afastado dos gramados por conta de um problema de doping, o atacante voltou ao futebol justamente com a camisa vascaína e marcou três gols contra seu ex-clube ainda no primeiro tempo. Léo Gago e Philippe Coutinho, duas vezes, completaram o placar.

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Para piorar a situação do Botafogo, Eduardo foi expulso ainda na etapa inicial. A revolta tomou conta das arquibancadas, com registro de uma bomba e tentativas de invasão. Uma noite para o torcedor alvinegro tentar esquecer. Curiosamente, o Botafogo conseguiu dar a volta por cima e terminou aquela temporada campeão carioca.

dodo-vasco
Dodô teve atuação de gala atuando pelo Vasco diante do Botafogo (Foto: Divulgação/CRVG)

Corinthians 0 x 5 Athletico-PR (2004)

Em maio de 2004, o Corinthians viveu uma noite para esquecer diante do Athletico-PR. Jogando no Pacaembu, o Timão foi completamente dominado e perdeu por 5 a 0, em uma atuação que deixou a torcida revoltada.

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O Furacão, comandado por Levir Culpi, construiu boa parte da vantagem ainda no primeiro tempo, com dois gols de Jadson e um de Dagoberto. Na etapa final, os visitantes continuaram aproveitando os espaços e ampliaram o placar. Jadson marcou mais uma vez, e Dagoberto fechou a goleada.

O resultado aprofundou a crise corintiana, que já vinha de uma eliminação para o Vitória na Copa do Brasil. A pressão sobre o trabalho de Oswaldo de Oliveira aumentou e o treinador acabou demitido no dia seguinte. Uma derrota que teve consequências imediatas no comando técnico do clube.

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Goiás 6 x 0 Palmeiras (2014)

O ano de 2014 deveria ser especial para o palmeirense. O clube comemorava seu centenário, mas a temporada estava longe de representar uma grande festa. Em setembro, o Palmeiras foi ao Serra Dourada enfrentar o Goiás e saiu de campo com uma derrota por 6 a 0.

O resultado foi ainda mais doloroso pelo contexto. O Verdão já atravessava uma campanha complicada no Campeonato Brasileiro e terminou aquela rodada na lanterna. O Goiás, que até então não tinha um ataque dos mais produtivos na competição, marcou quatro vezes ainda no primeiro tempo.

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A situação ficou tão complicada que o Palmeiras terminou a partida com um jogador expulso e um zagueiro lesionado, que precisou permanecer em campo porque as substituições já haviam sido realizadas. O centenário, que deveria ser de comemorações, ganhou mais um capítulo de sofrimento. Apesar do vexame, o clube conseguiu escapar do rebaixamento ao fim daquela edição do Brasileirão.

Palmeiras 5 x 0 São Paulo (2023)

O São Paulo havia conquistado a Copa do Brasil poucos meses antes e vivia um momento especial na temporada. Mas o clássico contra o Palmeiras, em outubro de 2023, terminou de maneira completamente diferente do que o torcedor tricolor imaginava.

No Allianz Parque, o rival não tomou conhecimento do São Paulo e venceu por 5 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Breno Lopes e Piquerez marcaram duas vezes cada, enquanto Marcos Rocha completou o placar.

O Palmeiras dominou o confronto desde o início e foi para o intervalo já vencendo por 3 a 0. Na etapa final, a expulsão de Rafinha tornou a missão são-paulina ainda mais difícil. O resultado igualou a maior goleada palmeirense sobre o rival na história do Choque-Rei, repetindo o placar de 1965. Uma noite em que o torcedor tricolor teve pouco a comemorar.

Internacional 7 x 1 Santos (2023)

O Santos já atravessava uma temporada de enorme pressão em 2023, mas a visita ao Internacional, no Beira-Rio, em outubro, transformou a crise em um dos maiores vexames de sua história.

O Peixe foi goleado por 7 a 1, em uma partida na qual praticamente tudo deu errado. O primeiro gol saiu antes mesmo de o relógio completar um minuto, e o time sofreu quatro gols ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o cenário não mudou, e o Internacional continuou encontrando espaços para ampliar a vantagem.

A derrota foi a maior da história do confronto entre as equipes e manteve o Santos na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 30 pontos. Pouco mais de um mês depois, o clube confirmou seu primeiro rebaixamento à Série B em toda a história. Para o torcedor santista, aquela tarde no Beira-Rio foi um retrato doloroso de uma temporada que terminou da pior maneira possível.

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