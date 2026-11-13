O Vila Nova está diante de uma oportunidade histórica na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (14), o time goiano enfrenta o Fortaleza, fora de casa, e ainda sonha com o acesso direto à Série A, competição que não disputa desde 1985. Para o lateral-direito Higor Luiz, titular da equipe ao longo da campanha, a possibilidade de alcançar o objetivo representa a realização de um sonho para jogadores e torcedores.

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Para garantir a vaga direta na elite nacional, o Vila Nova precisa vencer o Fortaleza e torcer por um tropeço do Juventude, atual segundo colocado, que enfrenta o Botafogo-SP também neste sábado, no mesmo horário. Os resultados da rodada definirão o futuro da equipe goiana, que, caso não consiga o acesso direto, ainda terá a possibilidade de disputar os playoffs de acesso, reservados aos clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação.

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A expectativa é de um confronto complicado diante do Fortaleza, mas Higor Luiz destacou a preparação do elenco para o compromisso decisivo. O lateral também ressaltou o significado que uma eventual conquista teria para a torcida, que aguarda há décadas o retorno do Vila Nova à primeira divisão.

— A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, contra uma grande equipe e com promessa de casa cheia. Mas estamos preparados e sabemos da importância dessa partida. Conquistar esse acesso será algo muito especial, não só para nós jogadores, mas principalmente para o torcedor, que espera por esse momento há tantos anos — afirmou.

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O jogador ainda projetou uma equipe concentrada na busca pela vitória, resultado indispensável para manter vivo o sonho do acesso direto. Além de fazer sua parte diante do Fortaleza, o Vila Nova precisará acompanhar o resultado do confronto entre Juventude e Botafogo-SP.

— Vamos entrar em campo focados em fazer um grande jogo, buscar a vitória e depois torcer para que tudo dê certo. Será a realização de um sonho para todos nós — completou.

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Higor Luiz se destaca nas estatísticas do Vila Nova na Série B

A importância de Higor Luiz na campanha do Vila Nova também aparece nos números. O lateral participou de 31 partidas na Série B, sendo 28 como titular, e soma três assistências. No período, a equipe conquistou 16 vitórias, empatou sete vezes e sofreu oito derrotas, desempenho que representa 74,19% de aproveitamento nos jogos em que o jogador esteve em campo.

Individualmente, Higor aparece entre os principais nomes do elenco em diferentes indicadores. Entre todos os jogadores do Vila Nova, é o líder em interceptações por partida, com média de 1,6. Também ocupa a segunda posição em cortes (3,0), dribles certos (0,6, com 57% de aproveitamento) e desarmes (1,5) por jogo.

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O lateral ainda aparece na terceira colocação em passes certos, com média de 29,5 por partida e 77% de aproveitamento. Considerando apenas os jogadores da posição no elenco colorado, Higor lidera todos esses quesitos, demonstrando participação tanto na organização defensiva quanto na construção das jogadas.

Vila Nova busca acesso direto, mas ainda pode disputar os playoffs

A rodada deste sábado será decisiva para definir o caminho do Vila Nova na reta final da Série B. A equipe precisa vencer o Fortaleza fora de casa e contar com um resultado favorável no duelo entre Juventude e Botafogo-SP para terminar a competição na zona de acesso direto.

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Caso não alcance a segunda colocação, o clube goiano ainda poderá buscar a vaga na Série A por meio dos playoffs, disputados pelos times que encerrarem a competição entre o terceiro e o sexto lugar.

Independentemente do cenário, o compromisso diante do Fortaleza representa uma oportunidade importante para o Vila Nova encerrar a campanha com o objetivo de voltar à elite nacional após mais de quatro décadas.

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Higor Luiz em ação pelo Vila Nova (Foto: Ascom / Vila Nova)

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