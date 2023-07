O XV de Jaú goleou o União Barbarense no último sábado (15) por 4 a 0 pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Com a vitória, o time segue na liderança de seu grupo, agora com 10 pontos. Camisa 10 da equipe, o meia Caio comentou a ótima partida feita por ele e seus companheiros.