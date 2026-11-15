França e Bélgica avançam na Nations League; Itália fica fora do mata-mata
Grupo A sofre muitas mudanças na última e decisiva rodada
No Grupo A da Nations League, França e Bélgica superaram Turquia e Itália, respectivamente, e avançaram às quartas de final do torneio. As seleções aguardam o sorteio para conhecerem seus adversários no mata-mata.
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No confronto mais desigual da chave, a França desperdiçou muitas oportunidades para abrir o placar na etapa inicial. E a equipe de Zidane achou um gol após cobrança de escanteio na área e Topçu chutando contra a própria meta. Os visitantes assustaram com Arda Güler deixando tudo igual, mas a arbitragem flagrou um impedimento na origem da jogada. Na sequência, Kroupi ampliou para os Bleus, e Bardakci descontou nos acréscimos.
No outro duelo da chave, a Itália abriu o placar no primeiro tempo com Pio Esposito, mas a Bélgica virou e ampliou em apenas 11 minutos com gols de De Cuyper, Ngoy e Doku. No segundo tempo, os Red Devils voltaram a balançar as redes com Diego Moreira para dar números finais e golear a Azzurra.
Com os resultados, a França chegou a 13 pontos e ficou com a liderança do Grupo A, enquanto a Bélgica alcançou os 12 pontos e ficou com a vice-liderança da chave. A Itália ficou na 3ª colocação com 10 pontos conquistados.
Itália fica fora de mata-mata da Nations League e briga contra queda
A Itália iniciou o dia na liderança do Grupo A, mas encerrou a fase de grupos da Nations League na 3ª colocação. Com isso, a Azzurra além de não se classificar às quartas de final, irá brigar para não ser rebaixada na Liga das Nações.
Embora tenha se livrado do rebaixamento automático, a equipe de Roberto Mancini disputará contra um dos vice-líderes da 2ª divisão da Nations League a permanência na elite da competição europeia de seleções.
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