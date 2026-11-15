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França e Bélgica avançam na Nations League; Itália fica fora do mata-mata

Grupo A sofre muitas mudanças na última e decisiva rodada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 18:49
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Jogadores da França se abraçam e comemoram gol marcado contra a Turquia, na Nations League
Jogadores da França se abraçam e comemoram gol marcado contra a Turquia, na Nations League (Foto: Franck Fife/AFP)

No Grupo A da Nations League, França e Bélgica superaram Turquia e Itália, respectivamente, e avançaram às quartas de final do torneio. As seleções aguardam o sorteio para conhecerem seus adversários no mata-mata.

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No confronto mais desigual da chave, a França desperdiçou muitas oportunidades para abrir o placar na etapa inicial. E a equipe de Zidane achou um gol após cobrança de escanteio na área e Topçu chutando contra a própria meta. Os visitantes assustaram com Arda Güler deixando tudo igual, mas a arbitragem flagrou um impedimento na origem da jogada. Na sequência, Kroupi ampliou para os Bleus, e Bardakci descontou nos acréscimos.

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No outro duelo da chave, a Itália abriu o placar no primeiro tempo com Pio Esposito, mas a Bélgica virou e ampliou em apenas 11 minutos com gols de De Cuyper, Ngoy e Doku. No segundo tempo, os Red Devils voltaram a balançar as redes com Diego Moreira para dar números finais e golear a Azzurra.

Com os resultados, a França chegou a 13 pontos e ficou com a liderança do Grupo A, enquanto a Bélgica alcançou os 12 pontos e ficou com a vice-liderança da chave. A Itália ficou na 3ª colocação com 10 pontos conquistados.

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Itália fica fora de mata-mata da Nations League e briga contra queda

A Itália iniciou o dia na liderança do Grupo A, mas encerrou a fase de grupos da Nations League na 3ª colocação. Com isso, a Azzurra além de não se classificar às quartas de final, irá brigar para não ser rebaixada na Liga das Nações.

Embora tenha se livrado do rebaixamento automático, a equipe de Roberto Mancini disputará contra um dos vice-líderes da 2ª divisão da Nations League a permanência na elite da competição europeia de seleções.

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Pio Esposito lamenta gol sofrido pela Itália, enquanto jogadores da Bélgica comemoram no fundo em jogo válido pela Nations League
Pio Esposito lamenta gol sofrido pela Itália, enquanto jogadores da Bélgica comemoram no fundo em jogo válido pela Nations League (Foto: John Thys/AFP)

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