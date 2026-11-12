Veja gols em Itália x França: Esposito faz o terceiro para os mandantes

A França visita a Itália nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela 5ª rodada da Nations League. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, disputada em território francês, a equipe comandada por Zinedine Zidane iniciou o duelo com 10 pontos, na liderança do grupo, enquanto os selecionados de Roberto Mancini somavam sete.

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O primeiro gol da partida foi marcado aos 10 minutos por Olise, da França. O craque do Bayern de Munique aproveitou falha de Donnarumma na saída de bola e, de perna direita, abriu o placar em Milão. 16 minutos depois os donos da casa empataram. Francesco Pio Esposito recebeu passe de Nicolo Cambiaghi, após bela jogada individual, e bateu rasteiro de primeira.

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Aos 18 da segunda etapa, o time de Mancini virou a partida. Após cruzamento da esquerda feito por Federico Dimarco, Davide Ftaressi marcou de esquerda. Faltando 15 minutos para o apito final, Pio Esposito marcou novamente de pênalti e consolidou a vantagem italiana por dois gols de diferença.

Veja os gols da partida:

França visitou a Itália pela quinta rodada da Nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como chegam Itália e França para a partida?

A Azzurra entra em campo na 2ª colocação do grupo, com 7 pontos somados — três a menos que a líder França. Com a Bélgica na cola, com 6 pontos, a equipe comandada pelo técnico Roberto Mancini precisa pontuar diante de sua torcida para não colocar a vaga em risco. No entanto, os donos da casa chegam com desfalques importantes por questões médicas: o zagueiro Gianluca Mancini e os atacantes Ali Zoma e Giacomo Raspadori estão fora. A aposta ofensiva fica por conta da dupla de irmãos Pio e Sebastiano Esposito.

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Já a França lidera a chave com 10 pontos e garante a primeira colocação antecipada em caso de vitória em Milão. Sob o comando de Zinedine Zidane, os Bleus prometem manter uma postura agressiva e aberta mesmo atuando longe de seus domínios. A seleção francesa também lida com baixas de peso por lesão, como Jules Koundé, Maxence Lacroix, Aurélien Tchouaméni e Ousmane Dembélé, além da dúvida sobre as condições físicas de Kylian Mbappé. Michael Olise e Bradley Barcola devem comandar a velocidade do ataque visitante.