Haaland pode deixar o Manchester City e assinar com o Barcelona
Possível sanção ao clube inglês coloca futuro do norueguês em debate; Barcelona é citado
O futuro de Haaland no Manchester City voltou a ser assunto no futebol europeu. Com a possibilidade de uma punição severa ao clube inglês por irregularidades financeiras, uma eventual saída do atacante norueguês passou a alimentar especulações. O ex-jogador Paul Scholes, ídolo do Manchester United, apontou o Barcelona como possível destino do centroavante, mesmo considerando que ele tem características de jogador do Real Madrid.
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Segundo informações do jornal espanhol AS, o estafe de Haaland acompanha a situação com tranquilidade e não pretende discutir uma transferência antes de conhecer as consequências do processo envolvendo o Manchester City. O atacante, de 26 anos, possui contrato com os ingleses até junho de 2034, e não há indicação de que tenha solicitado uma saída.
Paul Scholes aponta Barcelona como destino de Haaland
Em participação no podcast The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes comentou sobre o futuro do atacante caso o Manchester City seja rebaixado para a segunda divisão inglesa.
O ex-meio-campista surpreendeu ao apontar o Barcelona como provável destino do norueguês, embora tenha reconhecido que o jogador também combina com o perfil do Real Madrid.
— Barcelona. Ele tem cara de jogador do Real Madrid, consigo imaginá-lo perfeitamente com a camisa do Real Madrid, mas vai para o Barça — afirmou Scholes.
A declaração repercutiu na imprensa europeia e aumentou as especulações sobre uma possível transferência do atacante para o futebol espanhol. Entretanto, não há confirmação de negociações entre Haaland e os dois gigantes da Espanha.
Manchester City pode ser rebaixado por irregularidades financeiras?
O Manchester City enfrenta um processo disciplinar relacionado a 115 acusações de irregularidades financeiras na Premier League. Em setembro de 2026, uma comissão independente considerou o clube culpado na maior parte dos casos, incluindo violações graves das regras financeiras da competição.
O clube inglês contesta as conclusões e apresentou um recurso. Até o momento, nenhuma punição esportiva foi oficialmente aplicada.
De acordo com o AS, existe a expectativa de que uma definição sobre as sanções aconteça em janeiro de 2027, embora ainda não haja confirmação oficial dessa data.
Entre as punições discutidas está a possibilidade de perda de pontos ou rebaixamento para a Championship, segunda divisão inglesa. No entanto, essas medidas permanecem hipotéticas enquanto o processo não for concluído.
Uma punição dessa magnitude poderia provocar mudanças profundas no elenco do City, especialmente entre jogadores acostumados a disputar a Champions League e os principais títulos do futebol europeu.
Estafe de Haaland mantém tranquilidade sobre futuro
Apesar das especulações, o entorno de Erling Haaland não demonstra preocupação imediata com uma possível saída do Manchester City.
Segundo o jornal AS, os representantes do atacante consideram prematuro avaliar alternativas enquanto não houver uma decisão definitiva sobre o processo disciplinar.
Além disso, ainda existe incerteza sobre quando uma eventual punição entraria em vigor e quais seriam suas consequências esportivas.