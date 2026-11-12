Haaland pode deixar o Manchester City e assinar com o Barcelona

O futuro de Haaland no Manchester City voltou a ser assunto no futebol europeu. Com a possibilidade de uma punição severa ao clube inglês por irregularidades financeiras, uma eventual saída do atacante norueguês passou a alimentar especulações. O ex-jogador Paul Scholes, ídolo do Manchester United, apontou o Barcelona como possível destino do centroavante, mesmo considerando que ele tem características de jogador do Real Madrid.

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Haaland tem contrato com o Manchester City até junho de 2034 (Foto: Darren Staples / AFP)

Segundo informações do jornal espanhol AS, o estafe de Haaland acompanha a situação com tranquilidade e não pretende discutir uma transferência antes de conhecer as consequências do processo envolvendo o Manchester City. O atacante, de 26 anos, possui contrato com os ingleses até junho de 2034, e não há indicação de que tenha solicitado uma saída.

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Paul Scholes aponta Barcelona como destino de Haaland

Em participação no podcast The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes comentou sobre o futuro do atacante caso o Manchester City seja rebaixado para a segunda divisão inglesa.

Paul Scholes acredita que Haaland pode jogar no Barcelona caso deixe o Manchester City (Foto: Mustafa Ozer / AFP)

O ex-meio-campista surpreendeu ao apontar o Barcelona como provável destino do norueguês, embora tenha reconhecido que o jogador também combina com o perfil do Real Madrid.

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— Barcelona. Ele tem cara de jogador do Real Madrid, consigo imaginá-lo perfeitamente com a camisa do Real Madrid, mas vai para o Barça — afirmou Scholes.

A declaração repercutiu na imprensa europeia e aumentou as especulações sobre uma possível transferência do atacante para o futebol espanhol. Entretanto, não há confirmação de negociações entre Haaland e os dois gigantes da Espanha.

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Manchester City pode ser rebaixado por irregularidades financeiras?

O Manchester City enfrenta um processo disciplinar relacionado a 115 acusações de irregularidades financeiras na Premier League. Em setembro de 2026, uma comissão independente considerou o clube culpado na maior parte dos casos, incluindo violações graves das regras financeiras da competição.

O clube inglês contesta as conclusões e apresentou um recurso. Até o momento, nenhuma punição esportiva foi oficialmente aplicada.

De acordo com o AS, existe a expectativa de que uma definição sobre as sanções aconteça em janeiro de 2027, embora ainda não haja confirmação oficial dessa data.

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Entre as punições discutidas está a possibilidade de perda de pontos ou rebaixamento para a Championship, segunda divisão inglesa. No entanto, essas medidas permanecem hipotéticas enquanto o processo não for concluído.

Uma punição dessa magnitude poderia provocar mudanças profundas no elenco do City, especialmente entre jogadores acostumados a disputar a Champions League e os principais títulos do futebol europeu.

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Estafe de Haaland mantém tranquilidade sobre futuro

Apesar das especulações, o entorno de Erling Haaland não demonstra preocupação imediata com uma possível saída do Manchester City.

Futuro de Haaland vira assunto diante da possibilidade de punição ao Manchester City (Foto: Paul Ellis / AFP)

Segundo o jornal AS, os representantes do atacante consideram prematuro avaliar alternativas enquanto não houver uma decisão definitiva sobre o processo disciplinar.

Além disso, ainda existe incerteza sobre quando uma eventual punição entraria em vigor e quais seriam suas consequências esportivas.