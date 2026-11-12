Veja gols em Inglaterra x Croácia: Harry Kane amplia

A Inglaterra enfrenta a Croácia nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela 5ª rodada da Nations League. Após a goleada por 7 a 0 na partida de ida, a seleção inglesa iniciou o duelo na vice-liderança do grupo, com 9 pontos, enquanto os croatas somavam apenas três.

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O primeiro gol da partida foi marcado por Morgan Rogers aos 24 minutos de jogo. O inglês recebeu passe desviado de Jude Bellingham e, de primeira, balançou as redes croatas. No segundo tempo, aos 14 minutos, Petar Sucic empatou. O croata cabeceou para o chão e superou Jordan Pickford.

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Cinco minutos depois, Harry Kane deixou os ingleses em vantagem novamente. De pênalti, o eleito melhor jogador do mundo fez o segundo gol do time de Thomas Tuschel.

Veja os gols da partida:

Harry Kane foi homenageado (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Como chegam Inglaterra e Croácia para a partida?

A Inglaterra entra em campo como vice-líder do Grupo A3, somando nove pontos, e precisa apenas de um empate para selar matematicamente sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Sob o comando de Thomas Tuchel, a noite será especialmente festiva: além de apresentar o troféu da Bola de Ouro de 2026 diante da torcida, o capitão Harry Kane chegará à sua 126ª partida pela seleção principal, tornando-se o atleta com mais jogos na história do English Team. No ataque, o camisa 9 terá o suporte de Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon.

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Já a Croácia chega a Londres em situação bastante delicada. Na terceira colocação com apenas três pontos, a equipe de Slaven Bilić vê a classificação quase impossível devido aos critérios de desempate e ao revés de 7 a 0 sofrido em casa no confronto anterior. O foco prioritário do time xadrez é afastar o fantasma do rebaixamento direto para a Liga B, mantendo distância da lanterna República Tcheca. Para conter o ímpeto britânico, a experiência dos meio-campistas Luka Modrić e Mateo Kovačić será o pilar da estratégia croata.