Bélgica vira sobre a Turquia e sobe na Nations League

A Bélgica venceu a Turquia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (12), no Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Os donos da casa abriram o placar com Arda Güler, mas Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere marcaram os gols que garantiram a vitória dos visitantes.

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Bélgica venceu a Turquia por 2 a 1, de virada, pela quinta rodada da Nations League (Foto: Yasin Akgul / AFP)

Com o resultado, a seleção belga chegou aos nove pontos e assumiu a segunda colocação do grupo. Já a Turquia segue sem pontuar na competição, após cinco derrotas consecutivas, e ocupa a lanterna da chave, ameaçada de rebaixamento para a Liga B.

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Como foi Turquia x Bélgica?

A Turquia começou melhor e abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Arda Güler, em cobrança de falta. A reação da Bélgica, porém, foi rápida. Aos 26 minutos, Jérémy Doku fez boa jogada pela esquerda e encontrou Kevin De Bruyne, que finalizou para empatar. Quatro minutos depois, os belgas chegaram à virada. Após uma sequência de jogadas dentro da área, Charles De Ketelaere aproveitou assistência de Maxim De Cuyper e marcou o segundo gol dos visitantes.

Arda Guler abriu o placar para a Turquia, mas não evitou a derrota diante da Bélgica (Foto: Yasin Akgul / AFP)

No segundo tempo, as duas seleções criaram oportunidades, mas os goleiros impediram que o placar fosse alterado. Pela Turquia, Uğurcan Çakır fez boas defesas em finalizações de De Bruyne e De Ketelaere. Do outro lado, Senne Lammens apareceu bem para evitar o empate em tentativas de Arda Güler, Yılmaz, Gül e Çalhanoğlu. Apesar da pressão turca, a Bélgica conseguiu administrar a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 1, fora de casa.

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Kevin De Bruyne foi um dos protagonistas da vitória belga por 2 a 1, fora de casa (Foto: Yasin Akgul / AFP)

Como fica a classificação da Nations League?

Com o triunfo, a Bélgica alcançou os nove pontos e subiu para a segunda colocação do grupo, mantendo-se na disputa pelas primeiras posições da chave.

A Turquia, por sua vez, vive situação delicada. A seleção perdeu todos os cinco compromissos disputados até agora e permanece na última posição, sem pontos conquistados.

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A campanha negativa deixa os turcos ameaçados de disputar a Liga B na próxima edição do torneio.

Próximos jogos de Bélgica e Turquia

As duas seleções voltam a campo no próximo domingo (15), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

A Turquia terá pela frente a França, no Matmut Stadium, em Lyon, enquanto a Bélgica receberá a Itália, no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas.