'Geração grega' ameaça Holanda e Alemanha na Nations League

A "geração grega" vem fazendo um grande início na Nations League e ameaçando potências, como Holanda e Alemanha. Atualmente, a Grécia é vice-líder do Grupo B e está conquistando classificação ao mata-mata da competição europeia. Enquanto isso, a equipe de Jurgen Klopp ocupa a 3ª colocação e pode ser eliminada de forma precoce.

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Mas o que explica esse desempenho da Grécia, que segue invicta na Nations League com duas vitórias e dois empates no torneio? Embora não tenha se classificado para a Copa do Mundo, o país conta com uma geração muito talentosa de jogadores para o próximo ciclo visando a Eurocopa de 2028 e o Mundial de 2030.

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Contratado pelo Arsenal na última janela de transferências, Tzolis (24) é um dos principais nomes da "geração grega". E o atacante é acompanhado por outros jovens talentos, como Kostoulas (19), do Brighton, Karetsas (18), do Borussia Dortmund, e Konstantelias (23), que também pertence ao clube alemão, mas que está fora da convocação por conta de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista grego Notis Chalaris explica o sucesso e a expectativa criada da partir dessa grande geração de atletas do país. O profissional elogiou o processo de desenvolvimento, mas admitiu que ainda há um longo caminho pela frente.

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- Nós temos uma das gerações de ouro do futebol grego. Se não a melhor. Além do talento dos jogadores, isso também se deve à confiança depositada nos jogadores gregos desde jovens, tanto na Grécia quanto no exterior. A infraestrutura na Grécia mudou, as instalações e os métodos de treinamento melhoraram e muitos jogadores se transferem para o exterior ainda jovens. É uma combinação de fatores, mas sempre há espaço para melhorias.

Além dos jovens, a Grécia também conta com outros nomes que atuam nas principais ligas da Europa, como Tsimikas, do Liverpool, Pavlidis, do Benfica, e Douvikas, do Como. O fato do país não ter se classificado para a última Copa do Mundo foi vista como uma lição, mas isso não interfere na empolgação que está sendo na região.

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- Há uma enorme empolgação, e com razão. Quando você vê jogadores do seu próprio país brilhando nas principais ligas, avaliados em 20, 30 ou 40 milhões de euros, enquanto ao mesmo tempo presencia as grandes conquistas das seleções nacionais sub-21, sub-19, sub-17 e sub-15, o entusiasmo é genuinamente enorme. Todos os jogos em casa agora têm ingressos esgotados - afirmou Notis Chalaris.

Tzolis e Karetsas, dois nomes da nova "geração grega" comemoram gol sobre a Sérvia, pela Nations League (Foto: Divulgação)

Objetivo da "geração grega"

Apesar da grande campanha na Nations League, o objetivo principal da "geração grega" é a classificação à Eurocopa. O sorteio dos grupos que brigarão por vagas na maior competição de seleções da Europa será após a Liga das Nações, e os confrontos começarão em 2027.

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Notis Chalaris acredita que uma hipotética classificação para um grande torneio fará com que os atletas se sintam mais leves e com mais confiança para dar resultados. E quando questionado sobre um possível título da Eurocopa para repetir o feito da equipe da Grécia de 2004, o jornalista não escondeu a empolgação apesar de entender a dificuldade do torneio.

- Eu era muito jovem em 2004, mas tenho algumas lembranças vagas. Todos foram para as ruas. Toda a Grécia estava em festa. Aquele troféu realmente se tornou um exemplo para a geração atual. No entanto, não sei se eles conseguirão alcançar algo assim novamente. Os tempos mudaram, a diferença aumentou, mas somos gregos, e no futebol tudo é possível.

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Nesta sexta-feira (13), a "geração grega" visita a Holanda e pode assumir a liderança da chave caso derrota os anfitriões, em jogo válido pela 5ª rodada da Nations League. E a Grécia encerra sua participação na fase de grupos diante de seus torcedores contra a Sérvia, na segunda-feira (16).

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