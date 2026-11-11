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Pep Guardiola vira prioridade da seleção dos Estados Unidos

Norte-americanos devem perder Mauricio Pochettino para o Manchester United

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 17:09
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Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League
Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Com a iminente saída de Mauricio Pochettino para o Manchester United, Guardiola virou a prioridade da seleção dos Estados Unidos. Segundo o "The Athletic", o nome do espanhol foi discutido em diversas instâncias internamente e visto como o candidato ideal.

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A Federação dos Estados Unidos sabe que a busca por Guardiola não será simples, nem fácil. Recentemente, o treinador recusou uma oferta da Itália para comandar o projeto para reerguer a seleção tetracampeã mundial após convite de Paolo Maldini e Leonardo.

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No passado, a Federação dos Estados Unidos esteve em contato com Guardiola, que demonstrou interesse em trabalhar no país em uma oportunidade. O treinador chegou a morar em Nova York durante um ano sabático na carreira após sair do Barcelona em 2012.

Em 2024, Guardiola comentou sobre a relação com os Estados Unidos ao ser abordado sobre a ida de Mauricio Pochettino para dirigir um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026. E não faltou elogios por parte do até então comandante do Manchester City.

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- Os Estados Unidos são fascinantes para tentar construir um projeto ao longo de muitos anos e conseguir levar a seleção nacional para o próximo nível. O potencial dos EUA é enorme, considerando a quantidade de pessoas, esportes e tudo mais.

O nome de Guardiola chegou a ser buscado em 2024, assim como o de Jurgen Klopp, antes da chegada em definitivo de Mauricio Pochettino, que substituiu Gregg Berhalter.

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