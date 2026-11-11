Filho de Marcelo é cortado da seleção espanhola para Mundial Sub-17
Atacante sofreu uma lesão muscular no último jogo de base do Real Madrid
Filho de Marcelo, Enzo Alves foi cortado da seleção espanhola para a disputa do Mundial Sub-17, que acontecerá entre novembro e dezembro. O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular no psoas, que é uma região próxima da lombar e do quadril.
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O treinador David Cubillo apostava na dupla do Real Madrid formada por Enzo Alves e Yeremaiah. No entanto, o comandante optou por descartar o filho do lateral-esquerdo brasileiro e convocar Guillermo Trujillano, do Atlético de Madrid.
Por conta da lesão, Enzo Alves tinha uma previsão de retorno em cerca de duas semanas em um cenário otimista. No entanto, os espanhóis entenderam que o prazo seria muito ajustado, uma vez que a Fúria faz sua estreia no Mundial Sub-17 diante da China no dia 20 de novembro.
No domingo (8), Enzo Alves foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Rayo Vallecano após a lesão muscular. O filho do Marcelo espera retornar ao Juvenil A do Real Madrid para o jogo contra o PSV, pela Youth League, no dia 24 de novembro.
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