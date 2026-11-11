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Filho de Marcelo é cortado da seleção espanhola para Mundial Sub-17

Atacante sofreu uma lesão muscular no último jogo de base do Real Madrid

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 15:30
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Enzo Alves comemora gol marcado pelo Real Madrid em jogo da base
Enzo Alves comemora gol marcado pelo Real Madrid em jogo da base (Foto: Divulgação)

Filho de Marcelo, Enzo Alves foi cortado da seleção espanhola para a disputa do Mundial Sub-17, que acontecerá entre novembro e dezembro. O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular no psoas, que é uma região próxima da lombar e do quadril.

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O treinador David Cubillo apostava na dupla do Real Madrid formada por Enzo Alves e Yeremaiah. No entanto, o comandante optou por descartar o filho do lateral-esquerdo brasileiro e convocar Guillermo Trujillano, do Atlético de Madrid.

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Por conta da lesão, Enzo Alves tinha uma previsão de retorno em cerca de duas semanas em um cenário otimista. No entanto, os espanhóis entenderam que o prazo seria muito ajustado, uma vez que a Fúria faz sua estreia no Mundial Sub-17 diante da China no dia 20 de novembro.

No domingo (8), Enzo Alves foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Rayo Vallecano após a lesão muscular. O filho do Marcelo espera retornar ao Juvenil A do Real Madrid para o jogo contra o PSV, pela Youth League, no dia 24 de novembro.

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