Arsenal monitora situação de Vini Jr no Real Madrid

O Arsenal segue monitorando a situação de Vini Jr no Real Madrid, que vem sendo alvo de questionamentos por conta de suas recentes atuações. No entanto, não existe um entendimento do desejo do brasileiro em se transferir do clube espanhol, segundo o jornalista Josep Pedrerol.

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Na última janela de transferências, o Arsenal apresentou um projeto esportivo com Vini Jr como o grande protagonista. Os ingleses esbarram na questão do teto salarial, mas uma saída de Zubimendi ajudaria os Gunners a apresentar uma oferta pelo camisa sete do Real Madrid.

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No entanto, o Arsenal não apresentou nenhuma proposta oficial ao clube espanhol, que renovou o contrato de Vini Jr no início de agosto até 2032. Tampouco se sabe sobre uma suposta vontade do brasileiro em se transferir em janeiro ou no fim da temporada.

Neste início de temporada, Vini Jr vem encontrando dificuldades para demonstrar seu melhor futebol. Nos últimos quatro jogos da La Liga, o brasileiro não foi relacionado por cumprir uma suspensão, e a equipe de José Mourinho conseguiu vencer todos os jogos e com desempenhos considerados bem satisfatórios, o que coloca em xeque a titularidade do camisa sete após a Data Fifa.

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