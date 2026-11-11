Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Arsenal monitora situação de Vini Jr no Real Madrid

Clube inglês buscou contratação do brasileiro na última janela de transferências

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 16:30
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr em ação com a bola no duelo entre AEK Atenas e Real Madrid, pela Champions League
Vini Jr em ação com a bola no duelo entre AEK Atenas e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Aris Messinis/AFP)

O Arsenal segue monitorando a situação de Vini Jr no Real Madrid, que vem sendo alvo de questionamentos por conta de suas recentes atuações. No entanto, não existe um entendimento do desejo do brasileiro em se transferir do clube espanhol, segundo o jornalista Josep Pedrerol.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Na última janela de transferências, o Arsenal apresentou um projeto esportivo com Vini Jr como o grande protagonista. Os ingleses esbarram na questão do teto salarial, mas uma saída de Zubimendi ajudaria os Gunners a apresentar uma oferta pelo camisa sete do Real Madrid.

continua após a publicidade

No entanto, o Arsenal não apresentou nenhuma proposta oficial ao clube espanhol, que renovou o contrato de Vini Jr no início de agosto até 2032. Tampouco se sabe sobre uma suposta vontade do brasileiro em se transferir em janeiro ou no fim da temporada.

Neste início de temporada, Vini Jr vem encontrando dificuldades para demonstrar seu melhor futebol. Nos últimos quatro jogos da La Liga, o brasileiro não foi relacionado por cumprir uma suspensão, e a equipe de José Mourinho conseguiu vencer todos os jogos e com desempenhos considerados bem satisfatórios, o que coloca em xeque a titularidade do camisa sete após a Data Fifa.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Croácia

Onde Assistir

Inglaterra x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Há 12 minutos
UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Espanha

Onde Assistir

República Tcheca x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Há 56 minutos
Enzo Alves comemora gol marcado pelo Real Madrid em jogo da base

Futebol Internacional

Filho de Marcelo é cortado da seleção espanhola para Mundial Sub-17

Há 1 hora
UEFA Nations League 2026/2027 - Itália x França

Onde Assistir

Itália x França: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood

Futebol Internacional

Al-Nassr cogita salário astronômico para renovar com João Félix

Há 1 hora
Cafu em assento de avião, sorrindo e dando joinha.

Copa do Mundo

Cafu visita Marrocos e avalia preparação do país para a Copa do Mundo de 2030

Há 1 hora